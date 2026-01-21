Clavijo reprocha a Aena la subida de tasas aeroportuarias por beneficiar a accionistas privados
El Gobierno de Canarias rechaza el incremento de tasas y alerta del impacto en el turismo británico y alemán
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reprochado este miércoles a Aena que la subida de las tasas aeroportuarias prevista para 2026 responde a la necesidad de “tapar agujeros” y beneficiar a los accionistas privados, una decisión que, a su juicio, “va en la dirección contraria” a los intereses de la sociedad canaria.
En declaraciones a los periodistas durante su visita a Fitur, Clavijo afirmó que este incremento de las tasas no repercutirá en mayor riqueza para Canarias, al tiempo que criticó que la decisión se haya tomado de forma unilateral, “sin buscar el acuerdo , sin consensuar” con las instituciones del Archipiélago.
“El planteamiento de Aena es ordeñar a los aeropuertos canarios para tapar los agujeros y dar beneficios a los accionistas privados”, insistió el presidente regional, quien alertó además de que esta medida llega en un contexto de incertidumbre, marcado por las dudas sobre la evolución del turismo británico y alemán, los principales mercados emisores para Canarias.
Reclama participar en la gestión aeroportuaria
Ante esta situación, Clavijo subrayó que el Gobierno de Canarias se niega a aceptar esta subida y reclamó, al amparo del Estatuto de Autonomía, poder participar en la gestión aeroportuaria. El objetivo, explicó, es garantizar que el turismo “siga siendo fuente de riqueza y de empleo, pero de empleo estable y de calidad, y que esa riqueza se quede mayoritariamente en Canarias”.
Mejorar la distribución de la riqueza turística
Por otro lado, el presidente canario señaló que, pese a tratarse de “un día de luto”, la jornada en Fitur también ha sido “un día de trabajo”, en el inicio de una nueva edición de la feria turística con la expectativa no solo de mantener el crecimiento, sino de mejorar la distribución de la riqueza que genera el turismo.
En este sentido, recordó que 2025 cerró con 18,4 millones de turistas, calificándolo como un “buen año”, y avanzó que las previsiones para 2026 pasan por seguir ahondando en la calidad, el ocio y una mejor redistribución de los beneficios, con el fin de que estos reviertan en la población canaria.
Turismo sostenible y protección del medio ambiente
Clavijo defendió también la necesidad de proteger el medio ambiente a través de “figuras novedosas”, como la tasa de acceso al Parque Nacional del Teide, que permitirá controlar los aforos y preservar el ecosistema, considerado una de las principales riquezas del Archipiélago.
Asimismo, apostó por dar seguridad jurídica al sector y por impulsar productos turísticos más selectos, que generen un mayor retorno económico y fomenten el gasto en cultura y gastronomía. “El turismo es la principal fuente de empleo y riqueza en Canarias, con cerca de 281.000 puestos de trabajo directos”, concluyó.
