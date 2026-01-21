Clavijo subraya en Fitur el avance de Canarias hacia un modelo turístico más sostenible que reparte mejor la riqueza

El presidente Fernando Clavijo subrayó este miércoles el avance de Canarias hacia un modelo turístico más sostenible que profundiza “en la calidad del destino” y en que “la riqueza que genera el sector beneficie a todos los canarios y las canarias”. En su visita al pabellón del archipiélago en la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), Clavijo destacó que el archipiélago cerró 2025 con una facturación turística de 23.000 de euros, 680 millones más que en el año anterior y 8.900 millones más que en el ejercicio prepandemia, lo que demuestra que crece el gasto por visitante.

A su juicio, este aumento de facturación de un 41% en seis años refrenda la apuesta del Gobierno de Canarias por dejar de contar turistas y trabajar para incrementar la calidad y el gasto de los visitantes en destino. “Este Gobierno no se conforma con que 2025 haya sido un año de récord”, aseguró tras subrayar que “el gran trabajo” de la consejera de Turismo, Jéssica de León, y de todo el Ejecutivo se centra en que los beneficios de recibir 18 millones de turistas “lleguen a todos”.

Fernando Clavijo se refirió en concreto a los hitos alcanzados en 2025 para avanzar hacia un modelo turístico más sostenible. En primer lugar, señaló la firma de los nuevos convenios colectivos en las dos provincias canarias con un aumento salarial del 10% para los 280.000 empleados del sector. También consideró un avance la aprobación de la Ley de Turismo Vacacional por el efecto positivo que tendrá en la regulación del sector y en la mejora del acceso a la vivienda en el archipiélago.

El jefe del Gobierno también destacó en el inicio de la feria de Madrid la apuesta clara de Canarias por garantizar la protección del entorno rebajando la presión turística sobre los paisajes naturales de las islas y apostando por un visitante más respetuoso y dispuesto a consumir productos canarios. Con diálogo y colaboración institucional, en 2025 se han puesto en marcha medidas para controlar el acceso a espacios y por cobrar tasas en lugares claves como el Teide, el Roque Nublo, Masca o Tinajo.

También el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, subrayó desde Fitur la importancia de que Canarias siga ejerciendo como líder del sector turístico, sobre todo con una apuesta por la sostenibilidad económica, social y medioambiental cuyos resultados “empiezan a verse”. “Con más facturación, con la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores del sector y con colaboración público-privada para conservar nuestro entorno”, afirmó tras subrayar al igual que el presidente la profesionalidad del equipo de la Consejería de Turismo y el alto nivel del pabellón de las islas.

Datos positivos

Por su parte, la consejera de Turismo Canarias reafirmó que “los canarios y las canarias están en el centro de todas las decisiones que hemos ido tomado como Gobierno autonómico. “Se empiezan a ver los resultados de la acción del Gobierno con la industria turística como solución a los problemas de los canarios y no como un problema de los canarios”, dijo. Añadió que la estrategia de su departamento se centra en “consolidar un modelo turístico basado en la calidad, el valor añadido y la sostenibilidad con el fin no de atraer a más turistas, sino que los que ya nos visitan realicen un mayor gasto en destino”.

De cara a 2026, Jéssica De León aseguró que “el principal reto del archipiélago será desenvolverse en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y económica, que tendrá un impacto potencial en la confianza de los consumidores y la conectividad aérea”. En este marco, la consejera destacó que “Canarias parte de una posición sólida como destino refugio gracias a su estabilidad climática, su seguridad, su conectividad y la elevada fidelidad de los turistas”.

Las islas recibieron en 2025 unos 18,4 millones de turistas que generaron una facturación estimada superior a 23.000 millones de euros, un 3% más que el año anterior, revalidando los niveles récord alcanzados tras la pandemia. Respecto a la época precovid, la facturación turística creció el 63%, aunque teniendo en cuenta que la inflación acumulada desde diciembre de 2019 ha sido del 22%, el crecimiento en términos reales fue del 41%.

Además, en 2025 destacaron los indicadores de rentabilidad, pues la ocupación en los establecimientos alojativos tradicionales se mantuvo en máximos históricos y el ADR tarifa media diaria) y Revpar hotelero (ingresos por habitación disponible) y crecieron el 5,5% y el 6% respectivamente, ambos por encima de la tasa de inflación (3%).

El empleo turístico también se ha beneficiado de la buena marcha del sector. Según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA, tercer trimestre), el empleo asociado al sector turístico alcanzó las 280.534 personas, un 4% más que en 2024. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social de hostelería y agencias de viajes, ésta se situó en noviembre en 180.767 personas (+2% interanual). La buena marcha del empleo turístico ha contribuido decisivamente a situar la tasa de paro en Canarias en mínimos históricos.

Café, quesos y vinos canarios

Islas Canarias acude a Fitur 2026 junto con más de 1.300 agentes del sector turístico acreditados y 380 empresas canarias, de las que 48 cuentan con un espacio de reunión individualizado.

El año pasado, la empresa pública Turismo de Islas Canarias, dependiente de la Consejería de Turismo y Empleo, estrenó nuevo stand en Fitur, donde además recibió el premio al mejor espacio en la categoría de Instituciones y Comunidades Autónomas.

Este stand, cofinanciado con fondos Feder, se caracteriza por el vanguardismo de su llamativo diseño y su sostenibilidad. Cuenta con 1.768 m2 en los que cuenta con espacio para los medios de comunicación, las empresas del sector y un auditorio con capacidad para 120 personas en el que se celebran las distintas presentaciones que realizan los cabildos y las empresas públicas de la Consejería, así como otras instituciones y entidades como empresas o festivales musicales que han recibido patrocinio por parte de Turismo de Islas Canarias.

Además, destaca la espectacular cubierta del stand, los elementos aéreos de última tecnología y los soportes gráficos, que suman más de 600 m2. Como cada año, el stand acoge la tradicional zumería de frutas típicas canarias y la zona de degustación de productos locales y catas de vinos a cargo de la empresa pública GMR, adscrita a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria. Además, este año como novedad se suma una zona de degustación de café canario por parte de Hecansa, dependiente de la Consejería de Turismo y Empleo.

Menos huella de carbono

El stand destaca de nuevo por su sostenibilidad, pues las dos cubiertas están realizadas en chopo natural de origen sostenible cuya fabricación se compensó con la plantación de nuevos árboles. En cuanto al mobiliario, está fabricado con plástico reciclado provenientes de redes de pesca y botellas de plástico recogidas del mar, entre otros.

Noticias relacionadas

A esto se suma que un año más desciende la huella de carbono total derivada de la participación las Islas Canarias en Fitur, pues pasa de las 70,5 toneladas de CO2e de la anterior edición a las 64,5 toneladas de CO2e de este año, es decir, un 8,5% menos. También se reduce la huella de carbono por asistente, pasando de 201,5 kilogramos de CO2e por persona a 191,5 kg CO2e, lo que supone un 5% menos.