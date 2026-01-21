Cuatros restaurantes canarios se ganan un puesto entre los restaurantes favoritos de España

La cocina también es cultura, paisaje y memoria, y a veces, ese vínculo se cuela entre miles de reservas, opiniones y experiencias compartidas alrededor de una mesa. En 2025, la gastronomía canaria vuelve a demostrar su capacidad para conquistar paladares dentro y fuera del Archipiélago, logrando un lugar destacado en uno de los rankings más seguidos del sector.

Cuatro restaurantes de Canarias han sido incluidos en el Top100 de TheFork, la plataforma líder de reservas online en Europa, que cada año selecciona los 100 restaurantes favoritos de los españoles a partir de las valoraciones reales de los usuarios. Dos de ellos se encuentran en Gran Canaria y otros dos en Tenerife, confirmando la buena salud y diversidad de la cocina isleña.

Según los datos hechos públicos por TheFork en Madrid, los establecimientos canarios que han logrado entrar en el listado nacional de 2025 son La Guagua Blanca, en Maspalomas, que alcanza el puesto 20; Poemas by Hermanos Padrón, en Las Palmas de Gran Canaria, en el puesto 43; Cráter Identidad Canaria, ubicado en Adeje, que se sitúa en el puesto 44; y El Secreto de Chimiche, en el municipio tinerfeño de Granadilla, que ocupa el puesto 77.

El ranking, que alcanza este año su octava edición, se elabora a partir de las opiniones y experiencias de los usuarios a lo largo de 2025. De las cien propuestas seleccionadas, 35 repiten presencia respecto a ediciones anteriores, mientras que 65 restaurantes debutan en la lista, reflejando el carácter dinámico del sector y la evolución de los gustos de los comensales en España.

Una de las delicias culinarias de La guagua blanca / LP/DLP

Un mapa gastronómico cada vez más amplio

En esta edición, el Top100 de TheFork reúne establecimientos de 13 comunidades autónomas y 20 provincias, con una presencia especialmente destacada de Cataluña, que lidera el listado con 34 restaurantes, seguida de la Comunidad de Madrid con 20, la Comunidad Valenciana con 16, Baleares con 8 y Andalucía con 7. Como novedad, Extremadura se incorpora este año al ranking con un restaurante.

Más allá del reparto territorial, uno de los aspectos más relevantes de esta edición es su diversidad culinaria. El Top100 de 2025 incluye por primera vez 27 tipologías gastronómicas diferentes, convirtiéndose en la selección más variada hasta la fecha. La cocina mediterránea encabeza la lista con un 20 por ciento de representación, seguida de la cocina de autor y la española. También ganan peso las propuestas internacionales, como la japonesa, asiática, india o argentina, reflejo del interés creciente por sabores y técnicas de otros orígenes culturales.

Establecimiento de Poemas by Hermanos Padrón / LP/DLP

Alta gastronomía y reconocimientos Michelin

Casi un 35 por ciento de los restaurantes incluidos en el ranking cuentan además con el respaldo de la Guía Michelin. En total, 34 establecimientos han sido reconocidos por la prestigiosa publicación, entre ellos dos triestrellados situados en Barcelona. A esta distinción se suman 13 restaurantes con una Estrella Michelin, cuatro Bib Gourmand, entre ellos El Secreto de Chimiche y 15 recomendaciones, lo que subraya la calidad y el nivel gastronómico de la selección. Puedes consultar el ranking completo en este enlace.

Uno de los platos de Poemas by Hermanos Padrón / LP/DLP

Un ranking con metodología europea

El Top100 de TheFork se elabora siguiendo una metodología común aplicada en 11 países europeos, basada en indicadores como el volumen y la calidad de las opiniones, la frecuencia con la que los restaurantes son guardados como favoritos, una puntuación mínima superior a 9 y un ticket medio por encima de los 20 euros. Estos criterios permiten una lista viva, abierta a nuevas incorporaciones y con propuestas de distintos perfiles y rangos de precio.

Desde su creación en España en 2018, este ranking se ha consolidado como un referente en el panorama gastronómico nacional. Tal y como señala Jay Kim, Country Manager de TheFork en Iberia, la edición de 2025 “refleja un panorama gastronómico más diverso y plural que nunca”, y confirma el papel de los restaurantes como espacios clave de socialización, disfrute y calidad.

Para Canarias, la presencia de cuatro restaurantes en esta selección nacional supone, una vez más, una confirmación del potencial culinario del Archipiélago, capaz de dialogar con la tradición, la identidad y la innovación desde una mesa que cada vez tiene más comensales atentos.