La DGT avisa a los canarios con patinete eléctrico: multas de hasta 1.000 euros por no cumplir estos requisitos

La baliza V16 no es el único elemento para la circulación que ha entrado en vigor en 2026, todos los propietarios de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), deberá tener un contar con un seguro de responsabilidad civil y registrar el vehículo en la Dirección General de Tráfico (DGT), para poder circular legalmente en España.

El uso del patinete se ha consolidado como una alternativa de movilidad habitual en las ciudades, pero no respetar la normativa puede acarrear graves sanciones.

"A la hora de adquirir un VMP, ten en cuenta que los VMP comercializados a partir de 22 de enero de 2024 deberán estar certificados para su uso. Los VMP comercializados hasta el 21 de enero de 2024 podrán circular hasta el 22 de enero de 2027 aunque no dispongan de certificado. A partir de dicha fecha, solamente lo podrán hacer los VMP que cuenten con la certificación", señala la DGT.

¿Qué se considera un VMP?

Según el Reglamento General de Vehículos, los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) son aquellos de uno o más ruedas, diseñados para una única plaza y propulsados por motores eléctricos que alcanzan una velocidad entre 6 y 25 km/h.

Además, la DGT recuerda que estos vehículos no pueden circular por aceras, zonas peatonales, travesías, autopistas, autovías, vías interurbanas ni túneles. Solo pueden usarse en calzadas autorizadas por la ordenanza municipal, en el caso de que no exista, por cualquier calzada urbana. Están sujetos a las mismas tasas de alcohol y prohibición de drogas que el resto de conductores.

También avisa que es obligatorio que el VMP disponga de sistema de frenado, dispositivo de advertencia acústica (timbre) y luces y dispositivos reflectantes tanto traseros como delanteros. El uso del casco es recomendable aunque la ordenanza municipal no lo contemple como obligatorio y el seguro de responsabilidad civil.

Equipamiento obligatorio patinetes / DGT

Infracciones y sanciones

Las sanciones por no cumplir con la normativa serán elevadas, en el caso de utilizar el patinete bajo los efectos del alcohol o la drogas, las multas oscilan entre 500 y 1.000 euros. Utilizar el teléfono u otro dispositivo de comunicación, será sancionado con 200 euros. Además, quienes conduzcan con auriculares, sin alumbrado por la noche, sin utilizar prendas reflectantes o casco "si la ordenanza municipal contempla esta medida como obligatoria", la sanción será de 200 euros.

Registro

La Dirección General de Tráfico (DGT) trabaja en la creación de un registro oficial que permita la identificación e inscripción de estos vehículos. El Real Decreto se encuentra en tramitación, aunque su desarrollo técnico ya ha finalizado.

"Mientras se tramita la regulación correspondiente, no será aplicable la obligación previa de inscribir los vehículos de movilidad personal hasta que el registro esté debidamente regulado y operativo. En particular, no será exigible la obligación de aseguramiento de los considerados vehículos personales ligeros a efectos de la disposición adicional primera de la Ley 5/2025 hasta que el registro esté debidamente regulado y operativo, y pueda realizarse su inscripción", confirman desde la DGT.

Aunque Tráfico recuerda que vehículos de movilidad personal que superen los 25 kg y una velocidad de 14 km/h, deberán estar asegurados sin necesidad de inscripción previa en el registro de vehículos. Disponen de un periodo transitorio que se extenderá hasta el 26 de enero de 2026.