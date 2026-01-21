El éxito turístico deja en Canarias 24 millones de euros más cada día

Canarias saca pecho en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). No solo porque por cuarto año consecutivo puede presumir de haber incrementado su cifra de turistas –aunque el objetivo ahora sea dejar de contarlos con tanto hincapié–, sino porque la facturación ha aumentado en los últimos seis años hasta un volumen casi estratosférico. Si antes de la pandemia el desembolso que generaba la actividad alcanzó los 14.100 millones de euros anuales –de acuerdo con las cifras difundidas por el Gobierno canario– 2025 se cerró con 23.000 millones de euros. Lo que significa que el éxito turístico que ha experimentado el destino en los últimos años ha supuesto que cada día la facturación sobrepase los 63 millones de euros. Es decir, el sector gana hoy 24 millones de euros más cada día que seis años atrás.

El crecimiento nominal de la facturación –es decir, sin descontar la importante inflación que se ha registrado, especialmente desde 2022– ha sido del 63%. Pero, aunque el aumento del Índice de Precios de Consumo (IPC) en los seis últimos años ha sido enorme, el alza del volumen de negocio lo ha sobrepasado con creces. El incremento real del gasto turístico –cabe insistir, dejando a un lado la subida de los costes– ha sido del 41%, si se compara con los datos de 2019. Cuatro veces por encima de la subida salarial pactada para los 280.000 trabajadores del sector. Y no parece que vaya a detenerse. Porque mientras en la llegada de visitantes ya se han producido los primeros síntomas de ralentización -con tímidos incrementos e incluso algún descenso en los últimos meses de 2025 y la caída en un 2,7% de las pernoctaciones hoteleras el pasado diciembre-, el desembolso sigue creciendo y la previsión es que aumente al menos un 4,3% durante este año.

La delegación canaria desembarcó este miércoles 21 de enero en la feria –que se celebra hasta este domingo en la Institución Ferial de Madrid (Ifema)– con orgullo por el éxito que acumula el sector en los últimos años, pero también con la satisfacción de haber hecho los deberes. El presidente canario, Fernando Clavijo, afirmó durante la inauguración del stand del Archipiélago que «este Gobierno no se conforma con que 2025 haya sido un año de récord», sino que el trabajo se centra en que los beneficios de recibir 18,4 millones de turistas «lleguen a todos». En este sentido se englobaron los acuerdos laborales alcanzados el año pasado en las dos provincias de las Islas entre las patronales sectoriales y los sindicatos –tras meses de árida negociación y una huelga en Semana Santa– con incrementos salariales que rondan el 10% para los 280.000 empleados del sector.

Sostenibilidad

Canarias también puso sobre la mesa el trabajo que ha llevado a cabo para apaciguar el debate cerca de la idoneidad del modelo turístico y cómo éste estaba empezando a afectar a la calidad de vida de los residentes y a la protección de los espacios naturales. En este sentido, Clavijo aludió a la apuesta para rebajar la presión turística sobre paisajes naturales de las Islas, buscando un visitante más respetuoso con el entorno. De esta manera, el año pasado se pusieron en marcha medidas para controlar el acceso y cobrar tasas en lugares como el Teide, el Roque Nublo, Masca o Tinajo.

Con el objetivo de mejorar la sostenibilidad del destino nace también el Fondo Turístico de Regeneración y Renaturalización (RegNext), que quiere aliar a visitantes, empresas y administraciones para invertir en proyectos para regenerar lugares que han sido degradados. Este miércoles, en Fitur, las consejerías de Turismo y Empleo, la de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias y un amplio grupo de empresas y organizaciones del sector turístico tanto nacional como internacional formalizaron la constitución de la Comisión de la Alianza para el Turismo Regenerativo. Un grupo de trabajo que ultimará el diseño del programa RegNext, para que el sector pueda pasar de la conservación a la regeneración del territorio y que comenzará con cinco proyectos piloto.

La consejera de Turismo incidió en que las acciones que ha llevado a cabo el Gobierno se enfocan en que la industria turística sea «una solución a los problemas de los canario y no un problema de los canarios». También en este sentido ha ido el empecinamiento de la Consejería que comanda Jéssica de León, para aprobar la ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. Una normativa que buscaba poner coto a un sector que había proliferado casi sin control en los últimos años. Una situación a la que muchos culpaban de la merma en la oferta de vivienda tanto para comprar como para alquilar.

Retos

De León recalcó que la estrategia se centra en «consolidar un modelo turístico basado en la calidad, el valor añadido y la sostenibilidad con el fin no de atraer a más turistas, sino que los que ya nos visitan realicen un mayor gasto en destino». Todo ello con el objetivo de ganar fortaleza de cara a seguir siendo un destino líder en un momento de incertidumbre geopolítica y económica internacional. Un contexto que, sin duda, impactará en la confianza de los consumidores y en la conectividad área. Algo que ya se está empezando a dejar notar en el Archipiélago, con un descenso del 2,3% de su capacidad aérea en la temporada de invierno y la previsión de una caída similar para el verano.

Noticias relacionadas

Aun así, se espera que 2026 no sea un mal año turístico para el Archipiélago. Si bien se espera que pueda producirse una estabilización o quizás un suave aterrizaje en la llegada de visitantes, no se prevé un descenso en la facturación. En este marco, la consejera destacó que «Canarias parte de una posición sólida como destino refugio gracias a su estabilidad climática, su seguridad, su conectividad y la elevada fidelidad de los turistas». Aspectos en los que la industria confía para seguir marcando el pulso en el sector.