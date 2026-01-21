Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La decisión de Donald Trump de incrementar los aranceles a ocho países europeos ha elevado la tensión sobre Europa por Groenlandia

El presidente estadounidense, Donald Trump.

El presidente estadounidense, Donald Trump. / EP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

BBVA research sitúa a Canarias a la cola del crecimiento económico en 2027

Canarias tendrá una cuota de 537 toneladas de atún rojo

La Aemet prevé lluvias débiles al amanecer y claros por la tarde este miércoles en Canarias

DIRECTO | Crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

La Fundación ”la Caixa” destina más de 1 millón de euros a entidades sociales

El 80% de entidades de Canarias ‘pasa’ de rendir las cuentas de su entramado

