El Festivalito La Palma celebrará su XXI edición del 11 al 19 de septiembre de 2026

El Festivalito La Palma, pionero en los concursos de rodajes exprés, celebrará su XXI edición del 11 al 19 de septiembre de 2026, trasladando su tradicional cita al corazón del mes de septiembre. El certamen volverá a convertir la isla en un epicentro internacional de creación cinematográfica exprés, consolidando su identidad como un evento único en el panorama cultural.

La nueva fecha ha sido anunciada esta semana en FITUR (Feria Internacional de Turismo), el principal escaparate mundial del sector turístico, que se celebra en IFEMA Madrid. Allí, el equipo de Festivalito, acompañado por el Cabildo Insular de La Palma, presentó su próxima edición desde el stand de Islas Canarias, destacando el valor del festival como reclamo turístico y cultural para la isla.

Desde su creación en 2002, el Festivalito se ha caracterizado por su apuesta singular: incorporar un concurso de rodajes exprés, La Palma Rueda, dentro de las secciones habituales de un festival cinematográfico. Una propuesta pionera que ha servido como modelo para eventos en distintos continentes, y que sigue siendo uno de los principales sellos de identidad del certamen.

Durante su intervención en FITUR, el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, destacó el papel del Festivalito como “escaparate de nuestros paisajes a través de sus diferentes programas”, subrayando también que se trata de “un referente del cine de guerrilla, que atrae a cientos de artistas y cineastas, posicionando a La Palma como un destino clave dentro del sector cinematográfico”.

Flyer Fitur Festivalito 2026 / LP/DLP

Proyección internacional, identidad local

La presencia del Festivalito en una cita como FITUR responde a su estrategia de proyección nacional e internacional, alineada con un modelo de desarrollo sostenible que ve en la cultura un motor económico y social. A lo largo de los años, el certamen ha conseguido fidelizar una comunidad de creadores y espectadores, y al mismo tiempo abrir nuevas puertas para el cine hecho desde las Islas.

En esta nueva edición, el festival pondrá un foco especial en la industria audiovisual canaria, dando visibilidad a producciones dirigidas o realizadas desde el Archipiélago. El programa incluirá proyecciones, encuentros y coloquios con cineastas canarios, con el objetivo de generar espacios para el diálogo, la reflexión y la exhibición del talento local.

El equipo de Chukumi Studio, junto a instituciones, patrocinadores y colaboradores históricos, ya trabaja para que esta 21ª edición mantenga el espíritu cercano, experimental y participativo que lo caracteriza, y sea también una celebración del cine como herramienta de encuentro y transformación.

Flyer Fitur Festivalito 2026 / LP/DLP

Agradecimientos y apoyos

La XXI edición del Festivalito La Palma cuenta con el impulso principal del Cabildo Insular de La Palma, a través de sus Consejerías de Cultura y Turismo, así como con el respaldo de los Ayuntamientos de El Paso y Santa Cruz de La Palma. Además, suman su apoyo el Gobierno de Canarias, a través de Promotur Islas Canarias y Sodepal, así como entidades como La Palma Film Commission, la Reserva Mundial de la Biosfera y Canary Islands Film.

A este soporte institucional se unen numerosos patrocinadores privados, entre ellos: Fundación Cajamar, Casa Cabrera, Fundación Diario de Avisos, Ecija Abogados, EMedia Canary Projects, Music Library&SFX, Digital 104, Atlántico Radio, Atlántico Televisión, Viajes Insular y Hyundai Canarias. También colaboran empresas y entidades locales, reforzando una red de apoyos que permite que el festival siga creciendo edición tras edición.

Gracias al compromiso colectivo de instituciones, empresas y ciudadanía, el Festivalito La Palma sigue consolidándose como referente cultural y símbolo de la creatividad en Canarias, proyectando la isla al mundo a través del cine.