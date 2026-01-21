La Fundación ”la Caixa” destina más de 1 millón de euros a entidades sociales

La Convocatoria de Proyectos Sociales de la Fundación ”la Caixa” Canarias 2025 ha seleccionado 78 proyectos de entidades sociales, a los que destinará más de 2 millones de euros, que beneficiarán a más de 17.600 personas en la comunidad. La dotación impulsará la acción del tercer sector social y permitirá atender a unas 12.600 personas en situación de vulnerabilidad en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria.

Con el objetivo de seguir promoviendo la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida, así como contribuir a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, equitativa y solidaria, los proyectos seleccionados en esta nueva edición de la convocatoria se enmarcan en los siguientes 3 grandes ámbitos de actuación: personas mayores (10 %); discapacidad, trastorno mental o enfermedad (39 %), y pobreza e inclusión social (51 %).

Además, la mayoría de los proyectos se sitúan en alguna de estas 7 líneas de actuación: inserción sociolaboral; acceso a recursos residenciales temporales; convivencia intercultural; promoción de hábitos saludables y gestión emocional; prevención de las violencias y las adicciones; cultura como herramienta para la inclusión social, e inclusión digital.

Una de las novedades de esta nueva edición de las convocatorias es el aumento del importe inicial que van a recibir las entidades con la firma del convenio, que pasa del 80 % al 90 % del importe de la ayuda concedida.

«Nuestro compromiso con las personas que atraviesan dificultades o se encuentran en situación de vulnerabilidad es firme y sostenido en el tiempo. Estamos a su lado a través de nuestros programas propios y del Programa de Convocatorias de Proyectos Sociales, que desde hace más de 25 años impulsa de manera ininterrumpida iniciativas de entidades sociales de todas las comunidades autónomas. Cada año, las convocatorias hacen posible el desarrollo dealrededor de 1.400 proyectos de entidades que conocen de cerca la realidad de las personas a las que acompañan, se adaptan con agilidad a un contexto en constante cambio y dan respuesta a necesidades específicas de sus territorios. Estas iniciativas generan oportunidades, promueven la equidad y contribuyen a reducir las brechas de la desigualdad. Además, son un motor de cohesión social y territorial», ha subrayado la directora de Colaboraciones y Alianzas para el Impulso Social de la Fundación ”la Caixa”, Sandra Blanch, en la primera presentación de la resolución de la Convocatoria de Proyectos Sociales Canarias 2025, que ha tenido lugar en Las Palmas de Gran Canaria. La segunda tendrá lugar mañana en Santa Cruz de Tenerife.

En el acto intervinieron representantes de tres entidades sociales canarias cuyos proyectos han sido seleccionados en la Convocatoria de Proyectos Sociales Canarias 2025. Por un lado, la Fundación Canaria Proyecto Comunitario de La Aldea, que desarrollará el proyecto La Aldea Cultura Viva. Por otro lado, la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales ALCER Las Palmas impulsará el programa Atención psicosocial en personas con ERC en riesgo de exclusión social y sus familiares, en Las Palmas de Gran Canaria. Por último, también ha participado otra entidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Asociación Rehoyando, con el Proyecto Almogaren 2025.