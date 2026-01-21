José María Mañaricua: «2026 será un buen año si la economía lo permite»

¿Cuáles son las perspectivas turísticas de Canarias para el año 2026?

En estos momentos estamos teniendo una temporada de invierno con resultados similares a los del invierno pasado. De cara al verano sí vemos como cae la programación de asientos de vuelos para viajar a Canarias. La evolución de la decisión de compra dependerá de cómo evolucione la economía europea. Si evoluciona bien tendremos buenos resultados. Lo que esperamos es que 2026 sea un buen año, en general. Si hay dudas económicas se empezarán a ver las consecuencias más adelante. De momento, para el verano ya vemos ligeras caídas.

¿Con qué números se presenta la economía canaria en Fitur?

Que el turismo vaya bien acaba afectando a todo. Ahora mismo tenemos un récord de empleo, no solo en el sector sino en el resto del mercado laboral. Estamos también en un récord de recaudación de impuestos vía IGIC. Y en la medida en la que pueda caer, afectará al número de trabajadores y a todo lo demás.

Pero, ¿el sector está excesivamente preocupado por el devenir de la economía o cree que podrá resistir como ya lo ha hecho en los últimos años?

Que las economías europeas vayan bien o mal es preocupante para todos los sectores económicos. Para nosotros también es decisivo que vayan bien.

¿Dejaremos de ver entonces en 2026 esos espectaculares crecimientos en la llegada de turistas a los que ya nos habíamos acostumbrado?

Tengo que decir que el incremento del número de turistas que han llegado en los últimos años ha venido a la vivienda vacacional. Esta modalidad ha absorbido un 30% de estos visitantes, no los hoteles. En el caso de Gran Canaria tenemos menos estancias que en 2017. Por lo tanto, el crecimiento se ha dado en otros sectores, porque nosotros tenemos menos pernoctaciones en 2025 que en 2017.

Pero es hasta cierto punto lógico que se produzca una estabilización, porque no podíamos seguir creciendo al ritmo al que lo veníamos haciendo, ¿o sí?

Ese incremento se ha dado en la vivienda vacacional, y nosotros deseamos que siga yendo bien.

¿Cuál es el principal reto que debe conseguir Canarias en Fitur?

Canarias debe seguir mostrándose como un destino líder a nivel mundial. Agentes de viaje, operadores y otras empresas se reúnen con directores comerciales e instituciones para seguir dándonos a conocer, tanto el destino como la marca Canarias. El trabajo que se realiza aquí sirve para seguir estando presente en los mercados emisores.