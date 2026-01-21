Ni Madrid ni Canarias dan aire, más impuestos que nunca para los isleños

Las haciendas estatal y canaria recaudan más que nunca o, visto desde el ángulo opuesto, los isleños jamás habían pagado tanto al fisco. Dos cuestiones fundamentales lo explican: la buena marcha de la economía y del empleo genera más beneficios a las empresas y mayor volumen de contribuyentes, y la inacción de las administraciones a la hora de ajustar los tramos impositivos y los gravámenes a la nueva realidad. Al paso por el último mes de noviembre, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ya había recaudado en las Islas casi 300 millones de euros más que a lo largo de todo el año 2024.

La estadística de la AEAT deja el incremento del volumen de impuestos abonados por los ciudadanos del Archipiélago a las arcas españolas en el 12,8% -cifra que crecerá al computarse el mes de diciembre- en solo un año. En el caso de la Hacienda canaria, la comparación entre los diez primeros meses de 2024 y 2025 depara un crecimiento de la recaudación líquida del 2,91%.

Se mantienen al alza los ingresos fiscales de las administraciones pero amaina el chaparrón. Nada tienen que ver estos crecimientos con los que se observan si la comparación se establece con la época precovid, cuando aún ni se intuía que los precios iban a experimentar un fuerte y sostenido crecimiento. Una ola inflacionaria que disparó a su vez la recaudación por la imposición indirecta, el IGIC en el caso de Canarias. Hoy los ciudadanos pagan por los impuestos del REF -el IGIC es el gran protagonista- un 45,38% más que en el ejercicio 2019.

El Gobierno central se resiste a retocar los tramos del IRPF para ajustarlos a las mejoras salariales por la inflación

El IGIC no se toca

Los dos grandes partidos que forman hoy el Gobierno de Canarias (CC y PP) clamaron contra sus predecesores (PSOE, NC y Podemos principalmente) por mantener intactos los tipos de ese impuesto. En sus respectivas campañas electorales de 2023, nacionalistas y populares aventaron un seguro ajuste del IGIC que no se ha producido. El efecto es que la recaudación por este concepto está en máximos. Es el impuesto al consumo, se paga al llenar la despensa, el ropero o el depósito del coche, por ejemplo, y cuanto más cuesten los alimentos o la gasolina, más dinero entra en las arcas de la comunidad autónoma.

En el bien entendido de que los impuestos son los que permiten a los ciudadanos contar, por ejemplo, con una sanidad que atiende a todos por igual, una educación gratuita o una carretera por la que llegar a casa cada día, lo cierto es que la realidad admite ciertos retoques. Por ejemplo, lo que sí ha hecho el actual Ejecutivo de Canarias ha sido bonificar al 99,9% el Impuesto de Sucesiones cuando la herencia se concreta entre familiares directos.

También ha introducido rebajas en el tramo autonómico del IRPF que permiten, entre otras cuestiones, que un contribuyente ahorre 300 euros anuales en el caso de haber comprado una casa; 800 en el caso de tener menos de 40 años. Además, promovió una caída de la recaudación de unos cinco millones de euros a través de deducciones para quienes sacan al mercado de alquiler una vivienda.

La consejera canaria de Hacienda, Matilde Asián, ya ha anunciado -y presupuestado- que a lo largo de este año se volverá a incrementar el capítulo de las deducciones hasta propiciar a los residentes en el Archipiélago un ahorro de alrededor de 183 millones de euros.

De lo que nada se ha oído, en este caso al Gobierno de Pedro Sánchez, es de deflactar los impuestos. Otra vía por la que crecen los ingresos tributarios es la de la mejora salarial de los españoles. La subida del IPC (índice de precios de consumo) propicia negociaciones colectivas con especial atención a las revisiones salariales con el fin de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, en no pocas ocasiones la mejora de las rentas del trabajo significa pasar a un tramo superior de tributación en el que el tipo aplicado es mayor. En definitiva, cobrar más se traduce en pagar más al fisco.

A falta de computar el último diciembre, el Impuesto sobre Sociedades reporta un 22,5% más que en 2019

El Estado recaudó en la Campaña de la Renta de 2019 un total de 1.956,68 millones de euros en Canarias; el año pasado, 3.235,38 millones de euros, un 65,35% más y la ola no pierde fuerza. En los dos últimos ejercicios, el crecimiento interanual de la recaudación ha mantenido un ritmo de dos dígitos: 13,4% en 2024 y 13,6% en el recién finalizado 2025. De ahí que no falten las voces que alertan de la necesidad de revisar los tramos por los que se regía este impuesto antes de la escalada del IPC.

Por otra parte, la buena marcha de la economía genera también resultados positivos a las empresas. Y ese es otro de los canales que surten de dinero a las arcas públicas. Hasta el mes de noviembre, el Impuesto sobre Sociedades, que grava los beneficios, reportó a la Hacienda estatal 651,48 millones de euros, una suma que supera en un 22,5% a la alcanzada seis años antes. Y con el añadido de que no está contabilizado el último mes del año, que es cuando liquidan el último plazo de este impuesto quienes deciden no pagarlo de una sola vez.

En el último año completo computado -2024- la AEAT confirmó la recaudación de 695,29 millones de euros, una cifra que mejoró en un 7,2% a la alcanzada el año anterior, cuando las Islas lograron recuperar por fin el pulso de la actividad turística tras la debacle por la pandemia.