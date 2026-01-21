El papa León XIV visitará Gran Canaria el 11 de junio

El papa León XIV llegará a Santa Cruz de Tenerife el viernes 12 de junio, dentro del viaje pastoral que realizará a España y que se iniciará cuatro días antes en Madrid, para continuar posteriormente en Barcelona, seguir hacia Gran Canaria y culminar en la capital tinerfeña.

Estas son las fechas que baraja el Vaticano, que contempla, en el caso de Tenerife, celebrar el acto de clausura de la visita pastoral del sucesor de Pedro en el puerto de la capital. En concreto, se habilitará la antigua terminal de contenedores de La Candelaria, en la zona más próxima al Auditorio de Tenerife, como espacio para la eucaristía que pondrá el broche de oro a la visita a España, la primera que realiza un papa a Canarias.

Itinerario previo por España y Canarias

León XIV llegará al archipiélago procedente de Barcelona, donde oficiará la misa pontifical en la Sagrada Familia. Está previsto que aterrice en Gran Canaria el jueves 11 de junio, donde pernoctará en el Palacio Episcopal, sede del obispo José Mazuelos, junto a la catedral de Santa Ana, antes de trasladarse el viernes 12 a Santa Cruz de Tenerife.

Dos actos marcarán la agenda del papa en la capital tinerfeña, si bien este programa aún está pendiente de concretar, a la espera de cerrar las diferentes opciones trasladadas por los dos prelados canarios: Eloy Santiago, obispo de Tenerife, y José Mazuelos, de la Diócesis de Canarias.

Migración, eje central de la visita

La visita a Canarias responde al deseo expresado por el recordado papa Francisco, que dejó este viaje perfilado antes de su fallecimiento. León XIV hace suya la voluntad de su predecesor y se desplazará al archipiélago para solidarizarse, apoyar y visibilizar el fenómeno migratorio que afecta de forma directa a las Islas.

Bajo esta premisa, se han puesto sobre la mesa distintas posibilidades, entre ellas la visita al Centro de Internamiento Temporal de Extranjeros (CITE) de Raíces, en el municipio de La Laguna, así como al proyecto que gestiona la Fundación Buen Samaritano en el barrio capitalino de Añaza.

Misa final en el puerto capitalino

Tras esa visita, previsiblemente al proyecto que regenta el padre Pepe con migrantes en el populoso barrio del Suroeste, se celebraría la misa de clausura de la visita a España, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Junto al recinto portuario, que se prevé habilitar en la antigua terminal de contenedores de La Candelaria, en la dársena de Los Llanos, también se llegó a sopesar la alternativa del estadio Heliodoro Rodríguez López, recinto deportivo que garantizaría con sus medios la celebración de la misa fin de peregrinación. Sin embargo, la capacidad del aforo, con la posibilidad de habilitar 25.000 plazas, queda muy lejos de lo que permite la explanada del puerto tinerfeño.

La posibilidad de la visita del papa a Canarias fue posible gracias al empeño del presidente Fernando Clavijo. Una vez el papa ha aceptado tal posibilidad, es el Vaticano quien se encarga de planificar la agenda, tomando en consideración las propuestas planteadas por los obispos de las diócesis de Tenerife y de Canaria.

La posibilidad de El Hierro

Nada más saberse del deseo de León XIV de trasladarse a las Islas, se anunció que el papa vendría a Madrid y Barcelona, y también a Gran Canaria, lo que dio pie a que diferentes representantes políticos advirtieran al mandatario regional de que se garantizara la presencia también en Tenerife, llegando a plantearse entre las opciones la posibilidad de que Su Santidad limitara su estancia a la Diócesis de José Mazuelos y se trasladara en helicóptero a El Hierro, alternativa que parece descatada. Finalmente, León XIV estará en las dos capitales canarias.

Aunque todos prefieren evitar pronunciarse hasta que el Vaticano haga pública la agenda de la visita a España, se estima que en un mes y medio se divulgue, la posibilidad de que León XIV no haga un alto en La Laguna, capital religiosa de la Diócesis de Tenerife, no es del agrado de los gestores municipales, si bien ante cualquier comentario con interlocutores de la Iglesia Nivariense la respuesta es siempre la misma: es decisión del Vaticano.

Traslado de la Virgen de Candelaria

Aunque ya son detalles menores dentro el engranaje que supone la visita del papa a España, su presencia en Santa Cruz de Tenerife ha despertado la inquietud entre la organización de la última peregrinación de la Virgen de Candelaria a la capital tinerfeña el pasado mes de octubre, ante la posibilidad de que la Patrona de Canarias copresida el escenario principal donde el León XIV oficie la eucaristía que ponga fin por su periplo por el país del apóstol Santiago.

Serán los Padres Dominicos, custodios de la imagen, quienes tengan la última palabra en el traslado de la Patrona al recinto de la misa, si bien su prior prefirió no pronunciarse hasta que el Vaticano no haga oficial al agenda de León XIV, sin descartar que pudiera incluir una visita a la Basílica de la Villa Mariana, al menos el deseo, cuya plaza está precisamente en obras.

Noticias relacionadas

Para evitar una peregrinación multitudinaria, no se descarta realizar el traslado con la fórmula de la visital que realizó la imagen al recinto penitenciario, haciendo un alto durante su estancia a Santa Cruz.