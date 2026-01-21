Televisión Canaria estrena ‘Una casa en el pueblo’, un retrato emocional sobre la memoria y las raíces isleñas

Televisión Canaria estrena este jueves 22 de enero, a las 22:40 horas, Una casa en el pueblo, un documental de producción canaria dirigido por Domingo J. González y realizado con la participación del canal público. El largometraje propone un recorrido íntimo por la memoria familiar del propio director, con epicentro en una vivienda del municipio tinerfeño de Vilaflor de Chasna, donde González pasó los veranos de su infancia.

Coescrita junto a Elena de Vera y producida por Digital 104, la obra aborda temas universales como el arraigo rural, la pérdida o el paso del tiempo. Emociones profundamente humanas que trascienden lo local y conectan con el espectador desde lo íntimo. Para su autor, la verdadera protagonista es la casa, convertida en hilo conductor de distintas vivencias que se entrelazan a lo largo de las décadas.

La historia reciente de Canarias narrada desde una casa

Una casa en el pueblo se articula en torno a una vivienda familiar situada en Vilaflor, desde la que se traza un retrato coral de los últimos 80 años de Canarias. A través de relatos cotidianos, el documental aborda episodios como la emigración del campo a la ciudad, la dureza de la vida rural durante el franquismo, la mirada extranjera sobre las Islas, los veranos con los abuelos y los cambios que ha experimentado el paisaje y la sociedad canaria con el paso del tiempo.

Una casa en el pueblo / LP/DLP

Desde su estreno en 2024 en el festival MiradasDoc, la cinta ha formado parte de la programación de diversos certámenes, como el FICINDIE – Festival Internacional de Cine Independiente y de Autoría de Canarias, donde fue nominada a Mejor Película Canaria, el Festival de Cinema de Girona, o el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, dentro de la sección Canarias Cinema.

La producción cuenta con el respaldo del Cabildo de Tenerife, la colaboración del Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, y la participación de Televisión Canaria, que con este estreno refuerza su compromiso con la difusión de proyectos audiovisuales de autor ligados a la memoria, la identidad y el patrimonio cultural del Archipiélago.