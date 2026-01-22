La Aemet avisa de lluvias débiles en Canarias este jueves

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves un predominio de lluvias débiles en el norte de las islas, que podrán intensificarse de forma puntual durante la madrugada y en horas de la tarde. En el resto del archipiélago se esperan intervalos nubosos y periodos más despejados, con temperaturas en ligero ascenso y sin cambios significativos en las máximas.

El viento soplará del norte o noroeste, de intensidad floja a moderada, y en el estado del mar se espera marejadilla a marejada, con mar de fondo del noroeste de entre 2 y 3 metros, especialmente en costas oeste y este.

LANZAROTE — Nubosidad y lluvias débiles

Cielos nubosos con precipitaciones en general débiles, menos probables por la tarde cuando podrían abrirse algunos claros. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios. Viento del noroeste flojo a moderado.

Temperaturas (°C): Arrecife 14 / 22

FUERTEVENTURA — Jornada nubosa con lluvias ocasionales

Predominarán los cielos nubosos con lluvias débiles, más probables durante la primera mitad del día. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios. Viento del noroeste flojo a moderado.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 14 / 21

GRAN CANARIA — Lluvias en el norte

Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles, localmente moderadas. En el resto de la isla, poco nuboso con algún intervalo ocasional. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo a moderado.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 17 / 21

TENERIFE — Nubosidad en el norte y medianías

Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles, puntualmente moderadas. En el resto, poco nuboso con intervalos nubosos en medianías del sur. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo a moderado, con predominio de las brisas en el sureste.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 17 / 22

LA GOMERA — Lluvias ocasionales de madrugada

Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles ocasionales, localmente moderadas, sobre todo de madrugada y al final del día. En el resto, poco nuboso con algún intervalo. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo a moderado, con brisas en el sureste.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 / 22

LA PALMA — Precipitaciones en el norte

Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles ocasionales, que podrán ser localmente moderadas de madrugada y al final de la jornada. En el resto, intervalos nubosos. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo a moderado.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 15 / 21

EL HIERRO — Norte más nuboso

Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles ocasionales, localmente moderadas en la madrugada y al final del día. En el resto, poco nuboso con algún intervalo. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo a moderado, con predominio de las brisas en el sur.

Temperaturas (°C): Valverde 12 / 14