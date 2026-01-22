Binter conecta Lanzarote con Santander y lanza nuevas experiencias para 2026

Binter sigue reforzando su papel clave como puente entre Canarias y el resto del territorio nacional. En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026), la compañía aérea canaria ha anunciado una serie de importantes novedades para la próxima temporada, entre las que destacan una nueva conexión aérea entre Lanzarote y Santander, una renovada oferta gastronómica a bordo que resalta la identidad canaria, y el calendario del circuito de carreras nocturnas Binter NightRun.

La gran novedad anunciada por Binter en FITUR es la incorporación, a partir del 31 de marzo de 2026, de una ruta directa entre Lanzarote y el aeropuerto de Santander. Esta nueva conexión representa un paso importante para la vertebración aérea del archipiélago, al tratarse de la primera ruta nacional de Binter que parte de una isla no capitalina.

La ruta contará con dos frecuencias semanales, los martes y sábados, y se suma al conjunto de enlaces directos entre Canarias y Cantabria que la aerolínea ya opera desde Tenerife (lunes y miércoles) y Gran Canaria (jueves, viernes y domingos). Con esta incorporación, se estima un incremento superior al 40% en la capacidad de asientos ofrecidos en la ruta Canarias-Santander para el verano de 2026.

Este logro ha sido posible gracias a la colaboración institucional entre las administraciones autonómicas y locales de ambas regiones, evidenciando el compromiso común por mejorar la conectividad y facilitar tanto el turismo como las relaciones comerciales y sociales.

La gastronomía se renueva a bordo con #ModoCanario

Además de la expansión de su red de destinos, Binter ha aprovechado su presencia en FITUR para presentar su nueva carta gastronómica a bordo, que entrará en vigor el 1 de marzo de 2026. Bajo el lema del #ModoCanario, la compañía reafirma su apuesta por productos locales y recetas tradicionales, mejorando la calidad y variedad de sus menús gratuitos en vuelos nacionales e internacionales.

Los nuevos menús incluyen nombres tan evocadores como Danza de los Enanos, sirinoque, tajaraste, sorondongo o folías, en homenaje a los ritmos y tradiciones de las islas. Entre las novedades destacan:

Nuevas ensaladas gourmet inspiradas en recetas canarias.

inspiradas en recetas canarias. Bocadillos artesanales con rellenos innovadores.

con rellenos innovadores. Trufas y bolitas de gofio y millo , elaboradas de forma artesanal.

, elaboradas de forma artesanal. Nuevas propuestas para el desayuno con opciones saludables.

Y en el caso de los más pequeños, el menú BinterPeques se renueva con opciones adaptadas como burritos infantiles, fruta fresca o yogur griego Sandra.

La presentación corrió a cargo de Patricia Hernández, responsable de Inflight Experience Manager de Binter, y Silvia Fernández, nutricionista de Greenfooding. El acto también contó con la presencia de Narvay Quintero, consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias; Aitor Marcos, de Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR); y Edgar Sabina, experto en vinos, quien presentó los nuevos caldos canarios que se incorporarán al servicio de a bordo.

Otro de los momentos destacados del paso de Binter por FITUR fue la entrega del premio a la mejor compañía de transporte de España, otorgado por la Federación Española de Periodistas de Turismo, adscrita a FIJET World, la Federación Mundial de Periodistas de Turismo.

El galardón, recibido por Santiago Guerra, coordinador general de la aerolínea, reconoce la excelencia en la gestión, así como su papel crucial en la promoción del turismo y el desarrollo económico de Canarias. La distinción destaca también la contribución de Binter a la cohesión territorial del archipiélago, especialmente con rutas que facilitan la movilidad entre islas y hacia la península.

Binter NightRun 2026: el mayor circuito de carreras nocturnas de España

En el ámbito del deporte y el ocio, Binter también presentó el calendario 2026 del circuito Binter NightRun, la serie de carreras nocturnas más grande de España, que recorre destinos donde la aerolínea opera.

Las cinco ciudades seleccionadas para esta edición son:

Santa Cruz de Tenerife – 18 de abril

– 18 de abril Palma de Mallorca – 9 de mayo

– 9 de mayo San Sebastián – 6 de junio

– 6 de junio Zaragoza – 26 de septiembre

– 26 de septiembre Las Palmas de Gran Canaria – 7 de noviembre

El evento de presentación contó con la asistencia de autoridades locales como el alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, la alcaldesa de Las Palmas, Carolina Darias, y el consejero de Deporte del Gobierno de Canarias, Poli Suárez. Por parte de Binter participaron Alberto Guanche, jefe de Patrocinios, y Dani González, CEO de DG Eventos.

Este circuito deportivo, además de fomentar la actividad física, fortalece la imagen de la compañía como impulsora de valores saludables, inclusión y dinamización urbana.

Bajo el paraguas de la campaña presentada en FITUR 2026, Binter refuerza su identidad a través del concepto Modo Canario, una filosofía basada en la hospitalidad, cercanía y simpatía natural que caracteriza a los canarios y que se traslada a su forma de volar.

Noticias relacionadas

La compañía destaca que viajar con Binter no es solo un traslado físico, sino una experiencia donde los detalles, la atención personalizada y el respeto al ritmo de cada pasajero hacen la diferencia. El Modo Canario se expresa en acciones cotidianas como llamar al pasajero por su nombre, ofrecer comodidad sin agobios o cuidar sin hacer ruido.