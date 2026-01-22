Cambio muy importante de la Seguridad Social en 2026 que afecta a Canarias: los hijos que vivan con sus padres podrán cobrar el Ingreso Mínimo Vital si cumples estos requisitos

Los hijos que viven con sus padres han recibido una buena noticia por parte de la Seguridad Social, porque desde este año, pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Las personas que cumplan los requisitos establecidos por el Gobierno podrán beneficiarse de esta ayuda estatal, que ya reciben más de 2,4 millones de personas en España y que está pensada para garantizar unos ingresos mínimos a los hogares con menos recursos, incluso si existe convivencia familiar.

La Seguridad Social ha cambiado las reglas del IMV y permite que los hijos adultos dentro de la misma unidad familiar soliciten la ayuda de forma individual. Este es uno de los cambios más relevantes de la ayuda en los últimos años.

A partir de este año, los jóvenes mayores de 23 años que vivan con sus padres podrán solicitar y cobrar el IMV de manera individual, sin necesidad de independizarse físicamente ni de compartir los mismos ingresos que el resto de la unidad familiar.

Así cambia la normativa del Ingreso Mínimo Vital

Hasta ahora, uno de los principales obstáculos del Ingreso Mínimo Vital era el concepto de unidad de convivencia. Todos los miembros que vivían en el mismo domicilio debían computar conjuntamente ingresos y patrimonio, lo que dejaba fuera a muchos hijos adultos que, aun residiendo con sus padres, no tenían ingresos propios ni capacidad real para independizarse.

Según explican los expertos, la Seguridad Social ha introducido un cambio clave que rompe con esta lógica. Este ajuste busca dar respuesta a una realidad cada vez más común en España, jóvenes adultos que siguen viviendo en casa de sus padres por la dificultad de acceder a una vivienda o a un empleo estable, pero que necesitan ingresos propios para iniciar su independencia económica.

La Seguridad Social pone límites a las solicitudes del IMV

El cambio no es automático para todos los casos, sino que está sujeto a estos requisitos fijados por la Seguridad Social:

Tener 23 años o más .

. Formar parte de la misma unidad de convivencia que los padres.

que los padres. No haber realizado cambios de empadronamiento en los últimos dos años .

. Haber estado empadronado con los padres al menos durante el último año .

. Contar con residencia legal en España .

. No disponer de ingresos propios, ya que el IMV está dirigido a personas en situación de vulnerabilidad económica.

Si se cumplen estas condiciones, el hijo podrá presentar su propia solicitud del Ingreso Mínimo Vital, sin que los ingresos del resto de la familia bloqueen automáticamente el acceso a la ayuda.

IMV Visualización de datos de IMV.

Este cambio supone una ampliación significativa de la cobertura del IMV. La modificación permite que dentro de un mismo hogar puedan coexistir varias prestaciones, siempre que cada beneficiario cumpla los requisitos de forma individual. Para muchas familias la medida es clave para tener los ingresos necesarios para poder llegar a fin de mes.

A todas estas ventajas se suma que el IMV ha crecido un 11,4% en 2026 tras la revalorización anunciada por la Seguridad Social, dejando estas cantidades:

Para una persona sola (Unidad unipersonal):

733,60 € al mes (antes eran unos 604 €).

Unidades de Convivencia (General):

2 adultos ó 1 adulto + 1 menor : 953,68 €

ó : 953,68 € 2 adultos + 1 menor ó 3 adultos : 1.173,76 €

ó : 1.173,76 € 2 adultos + 2 menores ó 3 adultos + 1 menor ó 4 adultos : 1.393,84 €

ó ó : 1.393,84 € 2 adultos + 3 o más menores ó 3 adultos + 2 o más menores: 1.613,92 €

Unidades Monoparentales (Un solo padre/madre con hijos) Tienen un plus de complemento incluido:

1 adulto + 1 menor: 1.115,07 €

1.115,07 € 1 adulto + 2 menores: 1.335,15 €

1.335,15 € 1 adulto + 3 menores: 1.555,23 €

1.555,23 € 1 adulto + 4 o más menores: 1.775,31 €

El IMV cada año tiene más beneficiarios, suponiendo una ayuda clave en España para muchos ciudadanos. Los datos de la Seguridad Social son reveladores, porque este ingreso llega a más de 800.000 hogares de todo el país.