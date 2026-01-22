Canarias y el sector turístico se alían para convertir el turismo en motor de regeneración ambiental y social

Las consejerías de Turismo y Empleo y Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias y un amplio grupo de empresas y organizaciones del sector turístico tanto nacional como internacional formalizaron hoy en Fitur la constitución de la Comisión de la Alianza para el Turismo Regenerativo. Este grupo de trabajo de alto nivel tendrá como objetivo ultimar el diseño del programa RegNext, destinado a convertir el turismo en una palanca activa de regeneración ambiental y social del archipiélago.

El memorando fue suscrito por el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, y el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, junto con representantes de TUI, Expedia, Jet2 y Jet2holidays, easyJet Holidays, DERTOUR, Barceló Hotel Group, Lopesan, Binter y Loro Parque, así como la entidad canaria Excelcan y las patronales turísticas Ashotel, FEHT, Asolan y Asofuer. Además, organismos sectoriales y alianzas estratégicas como ONU Turismo y The Travel Foundation, así como los cabildos insulares apoyaron con su presencia la firma de este acuerdo.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, recordó que el turismo “ha sido, y seguirá siendo, un pilar esencial de nuestra economía. Genera empleo, impulsa a miles de autónomos y sostiene buena parte de nuestro tejido productivo. Pero, precisamente por ese peso, tenemos ahora la obligación de liderar una nueva forma de hacer las cosas, que aporte estabilidad, confianza y valor a largo plazo”.

“Canarias –prosiguió Domínguez– no espera a que el cambio llegue. Lo diseña y lo lidera. Con esta firma de hoy no cerramos nada. Abrimos un camino que recorreremos juntos, con la convicción de que un turismo que cuida su entorno es más fuerte, más competitivo y más justo”, concluyó.

Por su parte, la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, hizo hincapié en la participación de los principales operadores turísticos internacionales, “lo que demuestra que tanto el sector privado como el público compartimos el mismo objetivo, que el turismo no solo debe reducir su huella sino también generar un impacto positivo medible en el territorio, la biodiversidad y la cohesión social del archipiélago”.

Para la consejera, la creación de la comisión confirma que el programa RegNext cuenta con “credibilidad técnica, ambición climática y capacidad de movilizar una participación voluntaria amplia por parte de empresas y viajeros”. Esta iniciativa, gestionada por la empresa pública Turismo de Islas Canarias, “se alinea con nuestra estrategia orientada a facilitar que la riqueza generada por el turismo retorne al territorio en forma de valor ecológico, social y cultural, fortaleciendo la reputación internacional de las Islas Canarias como laboratorio de sostenibilidad y transición climática y situándolas a la vanguardia del turismo regenerativo”, concluyó De León.

Finalmente, el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, explicó que “RegNext no es un proyecto al margen de la política pública, sino política pública bien entendida, plenamente alineada con la Ley Canaria de Cambio Climático, el Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza y nuestros planes de acción climática”. En este sentido, el consejero añadió que “además, abre la puerta a instrumentos innovadores que van a ser clave en los próximos años, como los mecanismos de compensación indirecta de emisiones, las soluciones basadas en el medioambiente o los créditos de naturaleza, ámbitos en los que Canarias puede y debe convertirse en territorio piloto en Europa”.

Cinco proyectos piloto

Tal y como se explicó durante la firma, la comisión estará integrada por perfiles técnicos de alto nivel de los ámbitos de las consejerías de Turismo y Empleo y Transición Ecológica y Turismo, así como aerolíneas, turoperadores, OTAs (agencias de viaje online), asociaciones turísticas y ONGs ambientales.

Estos miembros trabajarán entre febrero y mayo para ultimar el diseño operativo del programa, proponer mejoras en los modelos de participación y contribuir a la selección de los primeros proyectos, elevando una propuesta final al Gobierno de Canarias en junio.

En la fase inicial del RegNext, se seleccionarán cinco proyectos piloto, uno en cada una de las islas con mayor presión turística y otro de carácter social trasversal a todo el archipiélago. Para llevarlos a cabo, la comisión diseñará un sistema de financiación voluntaria, trazable y transparente, que permitirá la asignación directa y finalista de recursos a proyectos de regeneración.

Para garantizar esta transparencia y trazabilidad, los participantes podrán monitorizar la evolución de los proyectos y conocer los resultados ambientales y sociales alcanzados, como la reducción de emisiones, la restauración de hábitats, la recuperación de especies, la mejora paisajística, el empleo verde o la lucha contra la pobreza.

Noticias relacionadas

La ejecución de este programa contará con una estructura de gobernanza robusta, basada en la colaboración público-privada, la transparencia y la rendición de cuentas a través de auditorías constantes y la participación real del sector turístico, las administraciones públicas y la sociedad civil.