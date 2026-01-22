Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo CanariasUD Las PalmasCascada La PalmaTranvía TenerifeVivienda RehoyasPapa León XIV
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La decisión de Donald Trump de incrementar los aranceles a ocho países europeos ha elevado la tensión sobre Europa por Groenlandia

El presidente estadounidense, Donald Trump.

El presidente estadounidense, Donald Trump. / EP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents