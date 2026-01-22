Gobierno de Canarias y Fred. Olsen Express sellan una alianza para impulsar el producto local

El Gobierno de Canarias y la naviera Fred. Olsen Express han firmado un convenio estratégico de colaboración destinado a potenciar la promoción y el consumo del producto agroalimentario canario en las rutas marítimas entre islas y con la Península. El acuerdo se formalizó en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2026), consolidando una línea de trabajo conjunta entre instituciones públicas y sector privado en apoyo al sector primario de las islas.

El convenio fue suscrito por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo; el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero; y el director general de Fred. Olsen, Andrés Marín. También asistieron representantes del sector turístico y autoridades portuarias del archipiélago.

Un impulso al producto canario desde el transporte marítimo

La empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias), dependiente del Ejecutivo autonómico, será la encargada de coordinar las acciones previstas. El objetivo es incrementar la visibilidad del producto local, integrándolo en la experiencia a bordo de los ferris y en las terminales marítimas, mediante campañas informativas, espacios de venta, degustaciones y otras actividades de promoción.

El presidente Fernando Clavijo destacó que este convenio poner en valor lo nuestro a través de alianzas inteligentes que generen oportunidades reales para nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. En un contexto de incertidumbre para el sector primario, Canarias responde con estabilidad y apoyo a lo propio.

Una colaboración público-privada con visión de futuro

El acuerdo forma parte de la estrategia “Crecer Juntos”, impulsada por el Gobierno autonómico para conectar el sector primario con el turístico, y que ya ha dado frutos en colaboraciones anteriores con empresas como Binter Canarias y Sky Management Services (gestora de las salas VIP en aeropuertos del Archipiélago).“Creemos firmemente que el sector primario necesita aliados. Fred. Olsen Express demuestra que las grandes empresas canarias pueden y deben implicarse en el desarrollo económico y social del archipiélago”, subrayó Clavijo.

Nuevas oportunidades para el producto de kilómetro cero

El consejero Narvay Quintero valoró el acuerdo como un paso clave para reforzar el compromiso con los productores locales. Asimismo, explicó que el convenio permitirá “acercar todavía más a miles de pasajeros la calidad y diversidad del producto canario, integrándolo en espacios de venta, fomentando acciones promocionales y experiencias gastronómicas a bordo y en terminales”, abriendo nuevas oportunidades comerciales para los productores y productoras.

Desde Fred. Olsen, el director general Andrés Marín destacó la continuidad de una línea de trabajo que ya venían desarrollando. En este sentido, destacó que la firma del acuerdo permitirá “potenciar aún más esta colaboración y dar un salto cualitativo con la incorporación de nuestro barco propio en la ruta con la Península, abriendo nuevas oportunidades para que los productos canarios ganen visibilidad también fuera del archipiélago”.

El convenio y Fitur: escaparate para el sabor de Canarias

Durante los cinco días de Fitur 2026, el stand del Gobierno de Canarias acogerá talleres y catas comentadas de productos locales como vinos, quesos, gofio, aceites y sales, a cargo de expertos como Trinidad Fumero, Josefina Rojas y el chef Manuel Berriel, coordinados por el periodista gastronómico Francisco Belín.

Esta acción complementa la firma del convenio y demuestra que el producto canario forma parte esencial de la experiencia turística, consolidando la visión de GMR Canarias como agente impulsor del sector primario y del tejido agroalimentario local, con un enfoque sostenible y estratégico.

Un año para consolidar el producto local en la experiencia de viaje

El convenio, con vigencia inicial de un año, contempla acciones conjuntas de visibilidad del producto local, tanto en buques como en terminales marítimas, así como actividades orientadas a la sensibilización sobre el valor del sector primario canario.

Con esta alianza, el Gobierno de Canarias y Fred. Olsen Express fortalecen el vínculo entre territorio, identidad, turismo y alimentación, apostando por un modelo económico más sostenible, diversificado y comprometido con lo local.