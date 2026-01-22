Lola García asume la presidencia de la Fecai llamando al trabajo conjunto entre cabildos

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha asumido este jueves la presidencia de la Federación Canaria de Islas (Fecai), haciendo un llamamiento al trabajo conjunto entre los cabildos en los asuntos prioritarios para la población del archipiélago.

El nombramiento ha tenido lugar en una sesión celebrada en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, ha informado el Cabildo majorero en un comunicado.

Lola García ha puesto énfasis en el reto demográfico al que se enfrenta Canarias y ha recordado que “esta presión” afecta directamente a la vivienda, el agua, la movilidad y los servicios públicos.

“Regular el crecimiento poblacional no es cerrar puertas, es planificar para poder garantizar servicios esenciales”, ha insistido al señalar que “proteger nuestro territorio es lo que nos hace únicos: proteger lo que somos”.

Protección de los derechos laborales

Durante la sesión, la Fecai ha aprobado un pronunciamiento de los cabildos sobre la gestión del servicio de control del tráfico aéreo en los aeropuertos canarios, concretamente en los de La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura, donde el servicio es gestionado por la entidad privada Saerco, una acreditación que la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha pedido que suspenda de forma cautelar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

“Esta sería una medida para garantizar la continuidad y seguridad del servicio, así como la protección de los derechos laborales”, ha indicado en la nota el Cabildo de Fuerteventura, al señalar que los efectos ya se han podido comprobar en el Aeropuerto de El Hierro, que se vio obligado a reducir su horario de apertura al público.

Los cabildos han exigido que la prestación del servicio de control del tráfico aéreo se desarrolle dentro de los parámetros adecuados de seguridad, continuidad y fiabilidad que exige la normativa, solicitando la reversión a pública de la gestión de las torres de control.

El Hierro y La Gomera han reclamado la sustitución inmediata del sistema AFIS, implementado por Aena

Asimismo, El Hierro y La Gomera han reclamado la sustitución inmediata del sistema AFIS, implementado por Aena en ambos aeropuertos, por un servicio de controladores aéreos profesionales que garanticen la viabilidad del mismo. “Esta medida permitiría contar con plena operatividad, reforzando la seguridad en las maniobras de despegue y aterrizaje y aumentando la calidad del servicio”, han manifestado, al señalar que además “se reducirían el número de vuelos cancelados por condiciones meteorológicas”.

La Federación Canaria de Islas ha acordado, además, respaldar la posición del Gobierno de Canarias y de los cabildos en defensa de la pesca artesanal frente a la aplicación “rígida y desproporcionada” del nuevo Reglamento de Control Pesquero de la Unión Europea.

A su juicio, la normativa plantea “serias dificultades para la flota artesanal canaria”, al introducir obligaciones desproporcionadas, técnicamente inviables y alejadas de la realidad operativa del sector.

Adaptación de la normativa a la singularidad de la flota canaria

Las exigencias que plantea esta norma “generan inseguridad jurídica, riesgo de sanciones desproporcionadas, una carga administrativa y tecnológica inasumible y posibles afecciones a la seguridad marítima”, advierten.

Por este motivo, se ha instado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a defender ante la Comisión Europea la aplicación de las flexibilidades previstas para las regiones ultraperiféricas, garantizando una adaptación de la normativa a la singularidad de la flota canaria.

Además, se ha acordado solicitar la exención o adaptación para la flota de bajura canaria de los aspectos más lesivos del Reglamento y se ha dado traslado del acuerdo al Gobierno canario y español, las Cortes Generales, la Comisión Europea y las cofradías de pescadores de Canarias.