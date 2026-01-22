El meteorólogo Rubén Vázquez alerta: llega un fin de semana marcado por el viento y el oleaje en Canarias

Canarias se prepara para un nuevo fin de semana marcado por la inestabilidad meteorológica, según ha advertido el meteorólogo Rubén Vázquez, del canal Meteovigo. Aunque las precipitaciones no serán especialmente destacables, el viento y el fuerte oleaje sí tendrán protagonismo en el Archipiélago, una situación que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a activar avisos amarillos en varias islas.

Canarias afronta un fin de semana invernal, condicionado por la influencia indirecta de la borrasca Ingrid y por un patrón atmosférico muy activo en el entorno del Atlántico norte. Pese al temporal que afectará a la península, el archipiélago quedará en protegido por el anticiclón, aunque no quedará del todo al margen del episodio.

"Canarias sigue quedando al margen de las precipitaciones más importantes, pero los vientos alisios harán su trabajo", señala Vázquez. El experto apunta a un escenario en el que el viento y el estado del mar serán los principales protagonistas durante el fin de semana.

Avisos marítimos en gran parte del Archipiélago

La AEMET ha activado avisos amarillos por fenómenos costeros en todas las islas debido al empeoramiento del estado de la mar. Mañana viernes, estas alertas estarán encendidas en Lanzarote. Ya el sábado se trasladarán a todas las islas, con especial incidencia al norte de Gran Canaria y Tenerife.

El meteorólogo advierte "Los avisos marítimos se extienden a la mayor parte del archipiélago", una señal clara de que el oleaje irá a más conforme avance el episodio. El mar de fondo del norte y nordeste, junto a rachas moderadas o puntualmente fuertes, obligará a extremar la precaución en zonas costeras y actividades marítimas.

Lluvias débiles en las caras norte

En cuanto a las precipitaciones, Rubén Vázquez descarta un episodio destacado, pero sí confirma la presencia de lluvias débiles y dispersas, concentradas sobre todo en las vertientes norte de las islas.

"Aunque el anticiclón protege el archipiélago, las islas se nutren de los vientos alisios y de la orografía, que exprime la humedad en la cara norte", explica Vázquez. Este mecanismo favorecerá chubascos ocasionales en islas como Tenerife, La Palma, La Gomera o Gran Canaria, especialmente en medianías.

Los modelos coinciden en que no habrá acumulados importantes, pero sí un ambiente más nuboso y algo más fresco, muy alejado del tiempo estable típico de otras situaciones anticiclónicas.

Canarias, en contraste con el temporal peninsular

Mientras Canarias vivirá un episodio contenido, la situación en la Península será radicalmente distinta. Rubén Vázquez describe un auténtico temporal invernal, con nevadas en cotas muy bajas, avisos por ventiscas y lluvias muy abundantes en amplias zonas de España.

"Es un temporal de los de antes", alerta el experto, que explica que las entradas de aire frío marítimo polar se están sucediendo una tras otra, dejando anomalías térmicas negativas muy marcadas. Este patrón, según el meteorólogo, tendrá continuidad en las próximas semanas, aunque Canarias seguirá en una posición más estable dentro del conjunto.

Las temperaturas se mantendrán en valores próximos a la media, sin descensos acusados. "Canarias seguirá abrazada por masas de aire más cálidas y expandidas de lo habitual", concluye Rubén Vázquez.