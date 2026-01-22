Multas de 200 euros por no realizar esta acción obligatoria: la Guardia Civil pone el foco en los vehículos canarios

La Guardia Civil se encarga de que los conductores canarios y del resto de España cumplan con la normativa establecida. De esta manera, aumenta la seguridad vial y se reduce la siniestralidad en las carreteras.

Los intermitentes son un elemento básico de seguridad vial, pero su mal uso es una de las infracciones más habituales en las carreteras. No señalizar una maniobra aumenta el riesgo de sufrir accidentes y recibir sanciones económicas.

El uso del intermitente

Utilizar el intermitente no significa tener la prioridad, sino avisar al resto de usuarios de la vía las intenciones que tiene el conductor. Esto permite al resto de conductores anticiparse y reaccionar manteniendo la seguridad.

Para girar a la derecha, la palanca del intermitente debe ir hacia arriba; si vas a girar a la izquierda, debe ir hacia abajo. Un sencillo gesto que resulta clave para realizar una conducción segura.

¿A qué sanciones se exponen los conductores por no usar los intermitentes?

No señaliza correctamente las maniobras está considerado una infracción y un peligro para la seguridad vial. Por ello, los agentes de tráfico sancionan a los conductores que no los utilizan:

No usar los intermitentes puede suponer una sanción de 200 euros .

puede suponer una sanción de . No señaliza con la antelación suficiente conlleva una multa de 80 euros.

El objetivo es que los conductores sean conscientes de que deben indicar sus maniobras al resto de vehículos para prevenir imprevistos durante la circulación.

¿Haces esto con los intermitentes? Cuidado con esta multa / NEOMOTOR

Cuándo es obligatorio utilizar los intermitentes

El uso de los intermitentes es fundamental en situaciones del día a día en las carreteras:

Giros y cambios de sentido : señaliza con antelación el movimiento para evitar colisiones.

: señaliza con antelación el movimiento para evitar colisiones. Adelantamientos y cambios de carril : utilizar los intermitentes para indicar un adelantamiento o un cambio de carril es necesario para que pueda verte tanto los vehículos delanteros como los que circulan detrás.

: utilizar los intermitentes para indicar un adelantamiento o un cambio de carril es necesario para que pueda verte tanto los vehículos delanteros como los que circulan detrás. Glorietas : es imprescindible avisar al resto de conductores que circulan por la rotonda de los movimientos que vas a realizar como cambios de carril o salida de la glorieta.

: es imprescindible avisar al resto de conductores que circulan por la rotonda de los movimientos que vas a realizar como cambios de carril o salida de la glorieta. Estacionamientos: cuando un vehículo se dispone a aparcar es fundamental señalizaros con antelación para avisar al resto de conductores.

Señalizar correctamente los movimientos del vehículo evita sanciones económicas y ayuda a una mayor seguridad vial para todos los usuarios.