Pedro Alfonso Martín es reelegido con candidatura única como presidente de CEOE Tenerife

Bajo el lema “Orgullo de pertenencia”, la Asamblea renovó la confianza en el equipo actual al frente de la patronal tinerfeña, en un proceso electoral con candidatura única, reforzando el compromiso de CEOE Tenerife con la competitividad empresarial, la creación de empleo y el desarrollo económico y sostenible de Canarias.

Durante el acto, Alfonso presentó su informe de gestión, en el que subrayó que las economías que avanzan no son las más grandes, sino las más competitivas, las más adaptables y las más capaces de crear talento y riqueza. El presidente defendió que todo ello pasa por mejorar la productividad del capital, el trabajo y la tecnología, integrando de forma equilibrada las dimensiones económica, social y medioambiental.

En este sentido, insistió en una premisa irrenunciable: no dejar atrás a ninguna isla, a ningún sector, a ninguna empresa y a ninguna persona.

Alfonso reivindicó además la condición de Canarias como Región Ultraperiférica (RUP), señalando que este reconocimiento europeo debe ser motivo de orgullo y una oportunidad estratégica para reforzar la posición del Archipiélago en el marco comunitario, siempre desde una visión empresarial realista, competitiva y comprometida con el desarrollo sostenible.

Además, hizo hincapié en la necesidad de que Canarias asuma de manera decidida la apuesta de la Unión Europea por un modelo de economía circular, no solo como respuesta ambiental, sino como una vía real para reforzar la competitividad interna y externa del Archipiélago. Al tiempo que advirtió de la importancia de no dar la espalda a los productos y servicios que generan las empresas canarias y sostienen el tejido productivo del territorio.

La unidad no es un eslogan, es una necesidad

En su discurso de reelección, Pedro Alfonso apeló a la unidad del empresariado como valor diferencial de CEOE Tenerife, destacando que “seguir juntos, en tiempos de incertidumbre, no es lo fácil, es lo valiente”.

En este sentido, subrayó que la Confederación es un espacio común en el que nadie camina solo, ni el empresario de La Gomera, El Hierro, La Palma o Tenerife, ni el del norte o el del sur de cada isla; ni el pequeño, ni el grande; ni quien inicia su actividad, ni quien cuenta con una trayectoria consolidada. Tampoco, añadió, quienes hoy planifican su futuro o quienes atraviesan dificultades y se preparan para levantarse de nuevo.

El presidente agradeció el compromiso del Comité Ejecutivo, de la Junta Directiva y del equipo técnico de la Confederación, y subrayó que comienza ahora “la parte silenciosa del liderazgo: cumplir sin focos, sostener decisiones incómodas y trabajar cuando ya no hay aplausos”.

Alfonso reafirmó su apuesta por un liderazgo empresarial serio, institucional y comprometido con el interés general, basado en el diálogo y la corresponsabilidad con sindicatos y administraciones públicas, defendiendo que Canarias puede y debe aspirar a crecer sin renunciar a la cohesión social.

Cargos Electos

La Asamblea General eligió asimismo la composición de los cargos electivos de CEOE Tenerife, que acompañará a Pedro Alfonso durante el nuevo mandato, manteniendo un equipo que representa de forma amplia y transversal a los principales sectores productivos de Canarias.

Las Vicepresidencias de Organizaciones Empresariales y Empresas están integradas por Ángela Delgado Díaz (ASAGA Canarias ASAJA), Óscar Izquierdo Gutiérrez (FEPECO), Juan AntonioJiménez Arranz (FEMETE), Jorge Escuder Martín (ASINCA), Abbas Moujir Hegeige (FAUCA) y Tomás Barreto Lorenzo (AGRUCAN), Bernabé Rodríguez Pastrana (Grupo DISA), Juan García Pérez (Moeve), Francisco Javier Zamorano Sáenz (Grupo CIO) y Manuel Valle Lopera (Grupo Valora).

La Tesorería continúa a cargo de Ana Muñoz González (Emelsa Servicios). Además, Elena Vela Sánchez continuará al frente de la Secretaría General. Con este nuevo mandato, CEOE Tenerife ratifica su orientación hacia la unidad empresarial para la mejora de la competitividad y la productividad, la simplificación normativa y burocrática, la lucha contra el absentismo laboral y la economía sumergida, así como la cohesión económica y social basada en el desarrollo sostenible de la Comunidad Autónoma.