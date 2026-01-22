El programa 'AP_Cuida2', reconocido en los Premios Nacionales de Informática y Salud 2025

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha sido distinguido con una mención honorífica en la XXXI edición de los Premios Nacionales de Informática y Salud 2025, organizados por la Sociedad Española de Informática y Salud (SEIS), por el desarrollo del programa AP-cuida2, una iniciativa orientada a reforzar la continuidad asistencial tras el alta hospitalaria mediante el uso de tecnología digital, del que se han beneficiado ya 134.000 pacientes.

La directora general del Paciente y Cronicidad del SCS, Rita Tristancho, recogió el reconocimiento el pasado miércoles en Madrid, en la categoría que premia proyectos que aplican las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el ámbito sanitario o sociosanitario y que destacan por su aportación de valor a la ciudadanía.

Implantado desde 2024, el programa AP-cuida2 permite garantizar una atención integral y coordinada a las personas hospitalizadas, facilitando la comunicación y el seguimiento entre los niveles de Atención Hospitalaria y Atención Primaria en los días posteriores al alta en cualquiera de los hospitales públicos.

Retos

Este proyecto, impulsado por el departamento que dirige Tristancho, es especialmente relevante en el contexto actual porque responde directamente a tres grandes retos: el envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad y la necesidad de garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública. “Gracias a la integración de los sistemas de información y a la automatización de procesos, hemos conseguido que el 99% de los pacientes dados de alta con Informe de Cuidados de Enfermería, tengan una cita con su profesional de referencia en Atención Primaria, y que más del 80% sean contactados en las primeras 48 horas”, subrayó la directora general durante la recogida del galardón.

Los datos del programa avalan su impacto: más de 134.000 pacientes beneficiados, un 95% de valoración positiva y un alto porcentaje que ha podido resolver dudas, sentirse acompañado o evitar desplazamientos innecesarios a su hospital de referencia. Además, se han identificado cuidadores en más de la mitad de los casos, lo que es clave para la seguridad y la continuidad de los cuidados.

Tristancho explicó durante el acto que este proyecto forma parte del proyecto de Salud Digital del SCS y que en la actualidad se está trabajando en un Plan Estratégico de Salud Digital para el que se han creado las estructuras intermedias necesarias: una subdirección de Interoperabilidad y la Oficina del Dato y de la Inteligencia Artificial para los desarrollos tecnológicos de salud digital, en coherencia con la estrategia nacional.

Plataforma digital

AP-cuida2 se apoya en una plataforma digital integrada en la Historia Clínica Electrónica que automatiza la programación de la llamada telefónica tras el alta y permite a la enfermera de referencia del centro de salud realizar un seguimiento personalizado en los primeros días tras el alta hospitalaria, favoreciendo una detección temprana de posibles incidencias, una mejor coordinación profesional y una atención más cercana al paciente y su entorno familiar.

Este enfoque contribuye a mejorar la calidad de los cuidados, reducir reingresos evitables, optimizar los recursos del sistema sanitario y aumentar la satisfacción tanto de pacientes como de profesionales. Gracias a este carácter innovador, el SCS ha sido reconocido recientemente como "Comunidad Autónoma más innovadora" en los Premios New Medical Economics 2025 por este mismo programa.

El valor diferencial de AP_Cuida2 es haber conseguido un modelo normalizado y homogéneo en toda la comunidad, donde la intervención que se realiza no depende del hospital ni del profesional concreto, sino que se integra en la práctica asistencial habitual.

Aportación más relevante de la SEIS

En el marco de estos mismos premios, Sandra Martín, subdirectora quirúrgica del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, recibió también el galardón a la aportación más relevante presentada en las actividades de la SEIS durante los últimos 12 meses, por el trabajo Transformación Digital Sanitaria: las personas como motor del cambio.

Este estudio ha sido realizado conjuntamente con Lorenzo Flores, responsable de la Unidad de Desarrollo y Mejora Continua de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, y José Ignacio Bellosta, funcionario del Servicio Aragonés de Salud, y ha contado con la supervisión de Elvira Alonso, subdirectora de Infraestructuras y Servicios Técnicos del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Para su desarrollo, se diseñó una encuesta anónima que fue remitida a diferentes categorías profesionales y ámbitos sanitarios de distintas comunidades autónomas españolas donde se recogieron datos generales sobre los participantes, experiencia con tecnología y digitalización, liderazgo y gestión del cambio.

Entre las principales conclusiones a las que se llegó está el que la transformación digital en el ámbito sanitario ofrece grandes oportunidades para mejorar la atención y la eficiencia, pero también enfrenta desafíos que pueden limitar su éxito cuando sólo nos centramos en la digitalización. Superar estas barreras implica no solo integrar tecnología de manera más efectiva y equitativa, también requiere un enfoque más centrado en las personas. Para ello es imprescindible detectar los principales desafíos que enfrenta el Sistema Nacional de Salud al implementar la transformación digital, destacando los problemas más frecuentes, pero enfocándose en determinar cuáles de ellos están relacionados con factores humanos o con la transformación organizacional.

En este sentido, la continuidad asistencial y la interoperabilidad pueden alcanzarse de manera más eficiente mediante modelos centrados en el paciente, apoyados por cambios estructurales y culturales que respondan a las necesidades reales del sistema sanitario.