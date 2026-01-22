El servicio de Farmacia del Hospital Doctor Negrín recibe el sello de calidad en gestión de la información multidisciplinar al paciente oncológico

El servicio de Farmacia del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha recibido el sello de calidad en gestión de la información multidisciplinar al paciente oncológico concedido por la Fundación Fundamed y que cuenta con el aval de Calidad y Garantía de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.

El diploma y la placa conmemorativa que acredita al servicio de Farmacia como centro de referencia en información al paciente oncológico se ha entregado este miércoles, 21 de enero, en un acto que ha tenido lugar en el centro hospitalario y que contó con la presencia del director gerente, Miguel Ángel Ponce y el presidente de Fundamed, Santiago de Quiroga, quienes estuvieron acompañados, entre otros, por la jefa de sección del servicio de Farmacia, Gloria Herrera, la farmacéutica del servicio Hematología, Leonor Oliva, la jefa del servicio de Hematología, María Teresa Gómez Casares, y el médico adjunto del servicio de Oncología Médica, Salvador Saura.

Este reconocimiento pone en valor un modelo organizativo de excelencia en la atención farmacéutica que se lleva a cabo en colaboración con los servicios de Oncología Médica y Hematología. Este trabajo multidisciplinar es fundamental para ofrecer una asistencia de calidad al paciente que percibe, además, la cercanía, empatía y compromiso de los profesionales. Este sello refuerza también el compromiso del servicio de Farmacia con la seguridad del paciente.

Este modelo de certificación ha permitido revisar la gestión de la información dirigida a los pacientes, así como la accesibilidad que tienen los pacientes a los farmacéuticos hospitalarios, las posibilidades de contactar con ellos y el uso de las nuevas tecnologías utilizados por el servicio de Farmacia para comunicarse y seguir a los pacientes. Con la obtención de este sello de calidad, el Hospital Doctor Negrín se une a otros centros hospitalarios del territorio nacional que disponen de dicho reconocimiento como son, entre otros, el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, el Hospital Universitario 12 de Octubre, el Hospital Universitario La Paz (Madrid), el Hospital Universitario Vall D’Hebron (Barcelona), el Hospital Universitario A Coruña y el Hospital Clínico Universitario de Salamanca.