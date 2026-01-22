¿Qué se trae una canaria que vive en Suecia cuando vuelve a casa? Estas son las 8 cosas que nunca faltan en su maleta

Hay regresos que no empiezan en el aeropuerto, sino mucho antes, cuando la maleta se abre sobre la cama y uno empieza a decidir qué se lleva de vuelta. Para quienes viven lejos de su tierra, ese equipaje no es solo ropa o recuerdos: es identidad, memoria y sabor. Así lo cuenta un vídeo que se ha hecho viral en TikTok, firmado por la creadora de contenido @tindayaaa_, una joven tinerfeña que reside actualmente en Estocolmo, Suecia.

En su vídeo, compartido con miles de seguidores, la creadora de contenidos muestra los productos que siempre la acompañan cuando regresa a Canarias, especialmente después de fechas tan señaladas como la Navidad. No es una lista cualquiera, sino es un recorrido por la gastronomía canaria, contado desde la nostalgia, el humor y el apego a lo cotidiano.

Vivir fuera y echar de menos lo que sabe a casa

“Soy Tindaya y soy una tinerfeña viviendo en Estocolmo, y les voy a enseñar las cosas que siempre me traigo cada vez que vengo de Tenerife”, comienza diciendo en el vídeo, mientras va sacando uno a uno los productos de su equipaje. Su relato conecta rápidamente con quienes viven fuera del Archipiélago y saben que la distancia no se mide solo en kilómetros, sino en sabores.

El primer imprescindible no sorprende: el gofio. “Mi gofio, el palmero, la vieja confiable”, dice entre risas. Para ella no es solo un alimento, sino un ritual heredado. “Yo siempre desayuno gofio porque mi abuela me daba huevos con gofio y miel de pequeña. Cuanto más vivo fuera de Canarias, más me gusta ese desayuno”.

Ese vínculo con la infancia aparece una y otra vez en su discurso, convirtiendo el vídeo en algo más que una simple recomendación gastronómica.

El chocolate que no entiende de fronteras

El segundo producto también despierta consenso entre canarios dentro y fuera de las islas: el chocolate. “Literalmente Las Tirmas son mi chocolate favorito del mundo”, confiesa. Reconoce incluso que no pudo esperar a llegar a destino. “Ya lo abrí, como pueden comprobar, porque no me pude resistir”.

En su caso, además, aprovecha para mencionar un sabor nuevo que descubrió en este viaje, el de avellanas, y que asegura que le ha sorprendido. Un detalle que conecta con esa sensación tan común de redescubrir productos de siempre cada vez que se vuelve a casa.

Aguacates con historia familiar

Más allá de marcas conocidas, hay productos que no se compran en supermercados. “Me traigo aguacates de la finca de mis padres, nunca faltan mis aguacates”, cuenta. Es uno de esos momentos del vídeo en los que queda claro que volver a Canarias también es volver a lo familiar, a lo que no se puede replicar fuera.

Ese gesto sencillo resume el espíritu del contenido: no se trata solo de comida, sino de pertenencia.

Pata asada, queso y sabores que no fallan

El recorrido continúa con otro clásico: la pata. “Yo siempre compro la de Tenerife como buena tinerfeña, pero esta vez me recomendaron otra y vamos a ver”, comenta, dejando claro que, sea de una isla u otra, es un básico que nunca decepciona.

También hay espacio para productos que mezclan tradición y modernidad, como un queso curado con trufa que define como “canario, pero fusión”, y que asegura que siempre triunfa cuando vuelve a Suecia.

El condimento que la salva en la cocina

Uno de los momentos más comentados del vídeo llega cuando muestra un bote de adobo canario. “Soy un desastre en la cocina y esto me salva”, admite. Lo describe como un comodín que le permite recrear sabores de siempre. “Sabe como la carne que me hacía mi abuela, literal. Yo esto se lo echo a todo”. Ese producto, aparentemente sencillo, se convierte en un puente entre generaciones y territorios.

Para cerrar, Tindaya añade algunos productos que define como “más españoles”, como el jamón serrano o las especias para paella, que en su caso utiliza para hacer fideuá. “Igual no es fideuá, pero yo le echo esto y está buenísimo”, bromea antes de despedirse, reconocien