DIRECTO | Crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo.

En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.

Claudia Morín La Fundación Buen Samaritano reclama al Gobierno canario más apoyo para luchar contra la exclusión social: "Estamos saturados" Medio centenar de migrantes, en su mayoría procedentes del África subsahariana, consiguieron un empleo el año pasado gracias a un programa de la Fundación Canaria Buen Samaritano. Uno de los tantos cometidos de esta entidad, ubicada en el santacrucero barrio de Añaza , es acoger en sus 14 hogares a 160 chicos en riesgo de exclusión social y acompañarles en sus primeros pasos, desde que llegan e intentan tramitar sus papeles hasta que se insertan en el mercado laboral y se independizan. En palabras del presidente y fundador del proyecto, José Félix Hernández -conocido popularmente como padre Pepe-, estos jóvenes enfrentan procesos muy costosos, no solo desde la parte económica, sino también por el estigma social que arrastran. Más información

Isabel Durán Una oenegé denuncia el acceso sin orden judicial a los móviles de los migrantes PorCausa alerta de que Policía y Frontex entran en los terminales con ‘software’ israelí y avisa de la opacidad de España en la contratación de tecnología para el control de fronteras

EFE Senegal intentará agilizar la documentación de los menores tutelados en Canarias Tras la reunión entre el cónsul senegalés y la consejera de Canarias, se busca facilitar la residencia en España de los menores migrantes, además de mantener sus lazos culturales

EFE Dos migrantes muertos entre los 108 rescatados de un cayuco en Canarias La Guardamar Urania de Salvamento Marítimo ha socorrido a los migrantes, entre ellos una veintena de mujeres y tres menores, en medio de un fuerte oleaje y viento

EFE Salvamento rescata a 25 migrantes en una neumática a 5 kilómetros de Gran Canaria Salvamento Marítimo ha rescatado este miércoles a cinco kilómetros de la costa sur de Gran Canaria a 25 migrantes que trataban de llegar a la isla a bordo de una lancha neumática, entre ellos dos mujeres y un menor. Más información

Alexandra Socorro Canarias reclama "lealtad institucional" mientras el conflicto con el Estado retrasa la reubicación de menores Una nueva disputa entre el Estado y el Gobierno de Canarias en torno a la gestión de los menores migrantes no acompañados pone de manifiesto que no se cumplirán los plazos previstos para ejecutar las derivaciones de los chicos que se encontraban en las Islas antes de la declaración de contingencia migratoria, cuyo vencimiento está fijado para el próximo 19 de marzo, tal y como establece el real decreto. Al término de la Comisión Interministerial de Inmigración del Gobierno de España - celebrado este martes -, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres , acusó al Ejecutivo canario de no haber remitido a tiempo los expedientes de los menores, mientras que el Gobierno autonómico le reclamó “lealtad institucional” ante lo que considera un señalamiento injustificado. Más información

La Provincia 551 menores han sido reubicados ya en centros de todo el país La Comisión Interministerial de Inmigración del Gobierno de España ha dado cuenta hoy de la evolución de las reubicaciones de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Los diferentes departamentos han coincidido en que el trabajo que se está realizando desde el Gobierno central “es positivo” y que los traslados y la atención se están desarrollando “con una amplísima normalidad”, desde que se comenzara a reubicar en todo el territorio a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que permanecían en las comunidades o ciudades autónomas declaradas en contingencia migratoria: Ceuta, Melilla y Canarias.

Isabel Durán Uno de cada diez migrantes irregulares cruza la frontera de la UE por Canarias Canarias sigue concentrando una décima parte de las entradas de migrantes irregulares a la Unión Europea. A lo largo de 2025, el Archipiélago recibió a unas 17.300 personas que llegaron a bordo de cayucos y pateras, según datos proporcionados por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). Esta cifra representa casi el 10% de los más de 170.000 migrantes que cruzaron de forma irregular la frontera europea. Se trata de la cifra más baja desde 2019, año que marcó el comienzo de la crisis migratoria en la ruta atlántica, que todavía persiste. Más información

Dalia Guerra Ángel Víctor Torres: «Hay dificultades para cumplir con el plazo para trasladar a los menores» El ministro de Política Territorial insiste en que el Gobierno central no es el único responsable porque solo recibió un tercio de los expedientes de los niños a tiempo