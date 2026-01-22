Viento fuerte, lluvias y estabilidad térmica marcarán el tiempo este viernes en Canarias

Las condiciones meteorológicas para este viernes en el archipiélago estarán marcadas por la llegada de lluvias débiles, un ligero aumento del viento y estabilidad en las temperaturas. Según la previsión oficial, se esperan precipitaciones ocasionales en las vertientes norte de las islas, que tenderán a intensificarse a lo largo de la tarde. Además, se anuncian rachas de viento muy fuertes en zonas expuestas de las islas occidentales, especialmente en cumbres y áreas del este y noroeste.

El viento del noroeste arreciará durante la jornada y girará a norte al final del día. En el mar, se prevé viento del norte o noroeste de fuerza 3 a 4, localmente 5, con marejadilla o marejada y mar de fondo del noroeste de entre 3 y 4 metros, descendiendo a entre 2 y 3 metros por la noche.

Estas son las condiciones previstas por islas

Lanzarote: Intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles, sobre todo en la segunda mitad del día. Viento del noroeste arreciando y girando a norte en las últimas horas. Temperaturas sin cambios significativos.

Fuerteventura: Predominio de nubes, con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales por la tarde. Viento del noroeste girando a norte al final del día. Temperaturas estables.

Gran Canaria: Intervalos nubosos durante la jornada, con predominio de cielos despejados en las horas centrales y aumento de la nubosidad en el norte por la tarde. Se prevén lluvias débiles, especialmente en el norte y este. El viento del noroeste se intensificará, pudiendo dejar rachas muy fuertes en cumbres y zonas altas de Tejeda y Tirajana.

Tenerife: Cielos nubosos en el norte con probables lluvias débiles, más frecuentes a partir de la tarde. Ligero descenso térmico en cumbres y estabilidad en el resto de zonas. Posibilidad de heladas débiles en zonas altas. Viento del noroeste arreciando y girando a norte por la tarde con rachas muy fuertes en la dorsal, zonas altas del valle de Güímar y sur del área metropolitana. En las cumbres centrales, viento fuerte con rachas localmente muy intensas. Santa Cruz de Tenerife: 16°C mínima, 22°C máxima.

La Gomera: Intervalos nubosos con cielos poco nubosos en las horas centrales, tendiendo a nuboso en el norte durante la tarde, cuando se prevén lluvias. Viento del norte aumentando de intensidad desde la tarde, con rachas muy fuertes en vertientes noroeste y sureste, así como en cumbres.

San Sebastián de La Gomera: 17°C mínima, 22°C máxima.

La Palma: Aumento de la nubosidad en el norte durante la tarde, con lluvias esperadas en esa zona. El resto del día se mantendrá más estable, con posibilidad de ligeras subidas de temperatura en el oeste y ligeros descensos en cumbres. Viento del norte arreciando con rachas ocasionales muy fuertes en las vertientes este y noroeste.

Santa Cruz de La Palma: 16°C mínima, 21°C máxima.

El Hierro: Intervalos nubosos en general, con predominio de cielos poco nubosos en el centro del día. Nubosidad creciente en el norte por la tarde, con lluvias débiles probables al final del día. Viento del noroeste aumentando y girando a noreste en las últimas horas, con rachas muy fuertes en el sureste, el extremo noroeste y cumbres expuestas.

Valverde: 11°C mínima, 15°C máxima.

El viernes estará condicionado por una meteorología inestable en el norte del archipiélago, especialmente en las islas con relieve, con especial atención a las zonas altas donde se concentrarán las rachas de viento más intensas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios importantes, con registros dentro de lo habitual para la época del año.