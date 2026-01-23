La Aemet pronostica lluvias, viento fuerte y mar alterada este viernes en Canarias

Canarias vivirá este viernes una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica, con lluvias débiles y ocasionales, temperaturas con pocos cambios y rachas de viento muy fuertes en áreas concretas del Archipiélago. Así lo recoge la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que advierte además de un estado del mar complicado, con mar de fondo del noroeste y oleaje significativo, especialmente durante la primera mitad del día.

La situación afectará de forma desigual a las islas, con mayor incidencia de las precipitaciones en las vertientes norte y un aumento del viento a partir de la tarde, cuando se esperan las rachas más intensas en cumbres y zonas expuestas de las islas occidentales.

Lluvias débiles que se intensifican por la tarde

Según la Aemet, las precipitaciones serán en general débiles y ocasionales, concentrándose principalmente en las vertientes norte. A lo largo de la tarde, estas lluvias podrían ganar algo de intensidad y extensión, afectando también de manera puntual a otras zonas, como la vertiente este de Gran Canaria o áreas del norte de Tenerife.

No se esperan acumulados importantes, pero la combinación de nubosidad persistente, carreteras húmedas y viento puede complicar la circulación en algunos tramos, especialmente en horas vespertinas y nocturnas.

Temperaturas estables y frío en zonas altas

En cuanto a las temperaturas, el pronóstico apunta a pocos cambios en la mayor parte del Archipiélago. Las máximas se mantendrán en valores suaves, propios de esta época del año, mientras que las mínimas no registrarán descensos significativos en zonas costeras.

La excepción estará en las cumbres, especialmente en Tenerife y La Palma, donde se prevé un ligero descenso térmico y la posibilidad de heladas débiles y localizadas en zonas altas. Este escenario obliga a extremar la precaución en carreteras de montaña, sobre todo durante las primeras horas del día y al anochecer.

Viento fuerte y rachas muy intensas

El viento será uno de los fenómenos más destacados de la jornada. Soplará inicialmente del noroeste, aumentando de intensidad a lo largo del día y girando a norte desde últimas horas de la tarde. La Aemet no descarta rachas muy fuertes, especialmente en:

La dorsal y zonas altas del valle de Güímar, en Tenerife

Sur del área metropolitana de Tenerife

Noroeste de La Gomera

Estas rachas pueden superar puntualmente los umbrales habituales, por lo que se recomienda asegurar objetos en balcones y azoteas y extremar la precaución en actividades al aire libre.

Estado del mar: oleaje del noroeste

En el ámbito marítimo, la previsión apunta a viento del norte o noroeste de fuerza 3 o 4, con aumentos locales a fuerza 5. El estado de la mar será de marejadilla a marejada, con mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros, disminuyendo progresivamente hasta 2 o 3 metros al final del día

Previsión del tiempo por islas en Canarias

Se esperan intervalos nubosos, con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales, más probables durante la segunda mitad del día. Las temperaturas se mantendrán estables. El viento del noroeste irá arreciando y girará a norte al final de la tarde.

Arrecife: mín. 16 ºC / máx. 21 ºC

Situación similar a Lanzarote, con cielos variables y opción de precipitaciones débiles por la tarde. Viento del noroeste, aumentando de intensidad y rolando a norte al final del día.

Puerto del Rosario: mín. 17 ºC / máx. 21 ºC

Gran Canaria

Cielos con intervalos nubosos, más despejados en horas centrales y tendencia a nuboso en el norte por la tarde. Lluvias débiles probables en el norte, con posibilidad de afectar al este en horas vespertinas. Rachas muy fuertes en cumbres y zonas altas de Tejeda y Tirajana al final del día.

Las Palmas de Gran Canaria: mín. 17 ºC / máx. 21 ºC

Tenerife

Predominio de cielos nubosos en el norte, con lluvias débiles y ocasionales, más frecuentes por la tarde. Ligero descenso térmico en cumbres y posibles heladas débiles en zonas altas. Viento fuerte en la dorsal, valle de Güímar y sur del área metropolitana, con rachas muy intensas en cumbres centrales.

Santa Cruz de Tenerife: mín. 16 ºC / máx. 22 º

La Gomera

Cielos variables, con tendencia a nuboso en el norte por la tarde, cuando se esperan lluvias. Viento de componente norte arreciando, con rachas muy fuertes en vertientes noroeste y sureste y en cumbres.

San Sebastián de La Gomera: mín. 17 ºC / máx. 22 ºC

La Palma

Intervalos nubosos, aumentando la nubosidad en el norte por la tarde, con precipitaciones débiles. Ligero descenso en cumbres y ligero ascenso de las máximas en la vertiente oeste. Rachas fuertes en vertientes este y noroeste al final del día.

Santa Cruz de La Palma: mín. 16 ºC / máx. 21 ºC

Cielos variables, con nubosidad en el norte por la tarde y lluvias débiles al final del día. Viento del noroeste, girando a noreste, con rachas muy fuertes en la vertiente sureste, extremo noroeste y cumbres.

Valverde: mín. 11 ºC / máx. 15 ºC