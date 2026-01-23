La Agencia del Medio Natural se compromete a ponerse al día este año en el cobro de las multas

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural se ha comprometido con la Audiencia de Cuentas y con la Intervención General de la Comunidad Autónoma a ponerse al día este año en el cobro de las multas que impone por vulneraciones en el territorio y en materia medioambiental. La directora de la Agencia, Montserrat Ortega, admite que los problemas de personal condicionan la actuación del organismo: "La realidad de la Agencia es la misma del resto de la Administración, hay mucho movimiento del personal y se trata de una materia compleja". Recientemente se incorporó un nuevo jefe de servicio de asuntos económicos, el cuarto en dos años y medio, que ya se está coordinando con la Intervención "y se ha puesto la maquinaria en marcha para, una vez detectado el problema, nuestra obligación es solventarlo, corregirlo e intentar que no vuelva a pasar en el futuro".

Con la nueva etapa y el impulso que se ha dado tras los tirones de oreja de la Audiencia y la Intervención, se ha reforzado el personal que se destina a analizar todos los expedientes de sanciones pendientes y comprobar su situación. "Si se necesita más personal lo facilitaremos y, de la mano de la Intervención, queremos solventar este problema". Ortega afirma que cuando se ha tenido constancia de esta realidad es cuando se han puesto a acelerar los expedientes.

Noticias relacionadas

La directora de la Agencia no garantiza que haya expedientes que puedan prescribir porque, según el informe de la Audiencia, hay multas anteriores a 2018 por valor de 6,6 millones de euros, pero que se hará lo posible para que no caduquen.