Los pescadores esperan dejar atrás la peor campaña de atún rojo en una década

Los pescadores canarios esperan capturar con éxito el 100% de las 537 toneladas de atún rojo que tienen permitidas este 2026. Llegan a esta campaña tras vivir el peor año en más de una década para estos túnidos: en 2025 solo se aprovechó el 22 % de la cuota, es decir, unas 116 toneladas. Y es que para encontrar un año con una afluencia tan escasa habría que remontarse a 2014. Como explica el presidente de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, David Pavón, «el año pasado el problema no fue de gestión, sino de la propia naturaleza: el atún prácticamente no pasó por Canarias». El conjunto del sector, que depende del comportamiento de esta especie altamente migratoria, confía en que el año pasado fuera una excepción para comenzar a recibir a este pez que llega desde el Mediterráneo hasta aguas del Atlántico.

«Más de la mitad de la flota canaria depende de los túnidos», señala Pavón.La pesca de estos ejemplares sigue siendo un pilar fundamental del sector en las Islas, no solo por su importancia económica, sino también por la tradición que mantiene viva la flota artesanal canaria. Canarias conserva la flota de barcos tradicionales más longeva de España: el 60 % de los buques tiene más de 40 años y continúa atracando en los puertos canarios, un reflejo del compromiso con técnicas de pesca sostenibles y del legado histórico de la región.

El valor económico de esta actividad se sustenta en principios básicos de oferta y demanda. Para evitar un desplome de precios y proteger los beneficios de los pescadores, la cuota regional se organiza en dos etapas. En la primera, que llega hasta el 30 de mayo, las capturas se asignan con un límite máximo por embarcación en función de la eslora. Y en la segunda etapa, que comienza el 4 de junio y termina el 31 de diciembre, la pesca pasa a ser olímpica. Esto es que cualquier embarcación que haya llegado en la primera fecha a su límite de capturas puede seguir haciéndolo si quedan toneladas disponibles dentro de lo que le corresponde al caladero canario. Con ello se busca que los precios se mantengan estables y la flota pueda gestionar la captura sin saturar el mercado.

Comercialización del pescado

Aunque son varios los factores que determinan el precio final de esta especie. En Canarias los principales condicionantes tienen que ver con el transporte. Si se vende en Península el precio por kilo puede rondar entre los cinco y los ocho euros mientras que sin este gasto puede ascender a los 10. Pavón destaca que el atún, a diferencia de otros pescados, se ofrece como producto limpio listo para consumir, restando otros elementos que aumentan su peso en la báscula como la cabeza o las espinas, como sí incluyen otras especies.

La temporada de captura de 2025 comenzó el 20 de enero, adelantándose nueve días respecto al inicio de la campaña del año anterior. Este adelanto buscaba ofrecer mayor margen de tiempo para aprovechar la cuota, pero aún así las toneladas capturadas fueron considerablemente menores que en 2024: de unas 453 se pasó a solo 116, lo que supone apenas el 22 % de la cuota total disponible. Eso sí, la experiencia de años anteriores les ha demostrado que marzo y abril son los meses más fuertes de capturas en las Islas. «Ahí es cuando se pesca el 85% de la cuota», explica David Pavón. Por lo tanto, toca poner a prueba la paciencia del pescador en este arranque del año.

No decaen los ánimos

En esta ocasión la temporada comienza en la misma fecha pero no decaen los ánimos, al contrario: «Los informes científicos muestran que la especie está en un estado muy saludable», subraya Pavón. Tanto es así que la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat, por sus siglas en inglés) ha avalado un nuevo Total Admisible de Capturas (TAC), aunque su implementación definitiva en la campaña 2026 está pendiente de reglamentación europea y nacional para poder determinar el porcentaje que llegará a las Islas. Lo que sí está claro es la voluntad de aumentar el volumen total de pesca de atún rojo, que para este año se sitúa en 537 toneladas. «Lo importante es tener la posibilidad de captura; a partir de ahí, el resto del trabajo está en nuestras manos, en saber gestionarnos para aprovechar el recurso», añade el pescador.

Noticias relacionadas

En otros aspectos, la resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), precisa que en 2026 no estarán permitidas las sustituciones de embarcaciones durante la campaña, ni la gestión conjunta. Salvo en el caso de embarcaciones del mismo propietario, embarcaciones propiedad de familiares cuyo vínculo sea padres e hijos y también entre hermanos, o embarcaciones explotadas por una misma comunidad de explotación. Así, se asigna que el 40% de este montante podrá ser aprovechado por los buques de artes menores y el 60% por los buques de atuneros cañeros. El 10% restante de la cuota total de Canarias se asigna linealmente a los buques con eslora total menor de 12 metros, precisa el documento.