Bajan las temperaturas este sábado en Canarias con riesgo de heladas en cumbres y rachas de viento muy fuertes

Canarias vivirá este sábado una notable bajada de temperaturas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El descenso térmico será especialmente acusado en cumbres y medianías, donde podrían registrarse heladas débiles en islas como Tenerife y La Palma.

El día estará marcado por intervalos nubosos que tenderán a despejarse con el paso de las horas. El viento del norte y nordeste soplará con intensidad, alcanzando rachas muy fuertes en zonas altas y vertientes expuestas durante la madrugada.

Las temperaturas máximas se situarán en torno a los 20 y 21 grados en capitales como Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, mientras que las mínimas oscilarán entre los 11 y 17 grados, con los valores más bajos previstos en El Hierro.

Condiciones en el mar

La previsión marítima incluye viento del norte con tendencia a girar a noroeste o nordeste dependiendo de la zona, con fuerza 3 a 5, sin descartar rachas de fuerza 6 localmente. También se esperan aguaceros y mar de fondo del noroeste, que podría alcanzar los cinco metros en áreas determinadas del archipiélago.

Temperaturas previstas por islas

Lanzarote

El día comenzará con intervalos nubosos, que tenderán a despejarse por la tarde. Se espera un ligero descenso de temperaturas y viento del norte moderado, con rachas localmente fuertes, que girará a noreste y disminuirá su intensidad hacia el final del día.

Temperaturas previstas en Arrecife: mínima de 16°C, máxima de 20°C.

Fuerteventura

Jornada de cielos parcialmente cubiertos al inicio, que se irán despejando durante la mañana. Las temperaturas descenderán ligeramente, especialmente las mínimas en zonas de interior, donde podría ser más acusado. El viento soplará del noreste, moderado, con intervalos fuertes, amainando a últimas horas.

Temperaturas previstas en Puerto del Rosario: mínima de 16°C, máxima de 20°C.

Gran Canaria

Se esperan intervalos nubosos en general, con tendencia a cielos poco nubosos desde el mediodía, salvo en el nordeste, donde las nubes persistirán. El descenso térmico será moderado en medianías y cumbres. Viento del norte a noreste moderado, con rachas fuertes en vertientes sureste y noroeste, y posibles rachas muy fuertes en cumbres expuestas y zonas altas de Tejeda y Tirajana, especialmente de madrugada. El viento amainará a última hora del día.

Temperaturas previstas en Las Palmas de Gran Canaria: mínima de 17°C, máxima de 20°C.

Tenerife

Intervalos nubosos en gran parte de la isla, que se irán despejando por la tarde, excepto en la vertiente oeste. Las cumbres permanecerán despejadas y podrían registrarse heladas débiles en las zonas más altas. El viento del norte será moderado con rachas fuertes y muy fuertes en zonas expuestas como Anaga, valle de Güímar, el extremo noroeste y el sur del área metropolitana. En las cumbres centrales, el viento será fuerte por la mañana, girando a nordeste y disminuyendo su intensidad por la tarde.

Temperaturas previstas en Santa Cruz de Tenerife: mínima de 16°C, máxima de 21°C.

La Gomera

Predominarán los intervalos nubosos, con cielos más despejados por la tarde. Descenso ligero de temperaturas, que podrá ser moderado en zonas interiores. Viento del noreste moderado, con rachas fuertes o muy fuertes en las vertientes noroeste, sureste y zonas de cumbre durante la madrugada. A partir del mediodía, el viento perderá intensidad.

Temperaturas previstas en San Sebastián de La Gomera: mínima de 17°C, máxima de 21°C.

La Palma

Cielos nubosos en el norte y este durante la mañana, con tendencia a poco nuboso por la tarde. El oeste permanecerá despejado. Se espera un descenso térmico ligero a moderado, más significativo en zonas interiores. No se descartan heladas débiles en las cumbres. Viento del noreste moderado, con intervalos de fuerte y posibles rachas puntuales en el noroeste y el extremo sur durante la madrugada. Amainará progresivamente a lo largo del día.

Temperaturas previstas en Santa Cruz de La Palma: mínima de 15°C, máxima de 20°C.

El Hierro

Intervalos nubosos en general, con mayor presencia de claros por la tarde. El descenso de las temperaturas será ligero en general, aunque podría ser moderado en zonas de interior. Viento moderado del noreste con rachas fuertes en la vertiente sureste, extremo noroeste y cumbres, sobre todo durante la madrugada. Por la tarde, se espera que el viento pierda fuerza.