¿Afectará la borrasca Ingrid a Canarias? La Aemet activa estos avisos para las Islas: zonas afectadas y duración

La borrasca Ingrid seguirá marcando la situación meteorológica en buena parte de España durante el sábado 24 de enero, con un episodio de tiempo adverso caracterizado por temporal marítimo, vientos fuertes, precipitaciones intensas y nevadas a cotas inusualmente bajas.

Aunque se trata de un fenómeno que afecta principalmente a la Península y Baleares, informa la Agencia Estatal de Meteorlogía (Aemet) en su aviso especial, en el que no cita a Canarias en referencia a la borrasca Ingrid.

Temporal arítimo muy intenso en el norte

El escenario más adverso se concentrará en Galicia y el litoral cantábrico, donde continuará un fuerte temporal marítimo asociado a la borrasca Ingrid. Se esperan olas muy energéticas, con alturas significativas de entre 5 y 8 metros, acompañadas de vientos intensos, lo que incrementa el riesgo en zonas costeras, puertos y actividades marítimas.

A lo largo del día, los chubascos tenderán a intensificarse en el Cantábrico, mientras que en otras regiones peninsulares las precipitaciones serán más irregulares y dispersas.

Viento fuerte en amplias zonas del país

Además del norte, se prevé viento fuerte del oeste con rachas muy fuertes en los litorales andaluces, el sureste peninsular y Baleares. Estas rachas pueden provocar incidencias puntuales, como caída de ramas, dificultades en el tráfico o alteraciones en el transporte marítimo y aéreo.

En Baleares, los chubascos podrían ir acompañados de tormentas, rachas intensas de viento y granizo pequeño, lo que aumenta la inestabilidad atmosférica durante la jornada.

Nevadas a cotas muy bajas y sensación térmica extrema

Uno de los aspectos más destacados del episodio será la cota de nieve excepcionalmente baja, especialmente durante la primera mitad del día. En gran parte de la mitad norte peninsular, la nieve podrá aparecer desde los 300 a 500 metros, mientras que en el resto del territorio se situará entre 600 y 800 metros.

Esto favorecerá nevadas en zonas bajas del interior de Galicia, así como en casi cualquier punto de la Meseta Norte y del centro peninsular. El viento, con intervalos fuertes, podrá dar lugar a ventiscas, reduciendo la visibilidad y complicando la circulación por carretera.

También se esperan nevadas en el Pirineo, por encima de los 800 a 1.000 metros, con acumulaciones significativas en cotas altas.

A este escenario se suman bajas temperaturas y heladas moderadas en áreas de montaña, lo que provocará una sensación térmica muy baja, aumentando el riesgo para quienes se expongan al exterior durante periodos prolongados.

Tendencia a la mejora a partir del domingo

Según las previsiones, a partir del domingo 25 la borrasca Ingrid irá perdiendo intensidad y alejándose del territorio peninsular. Esto permitirá que el temporal marítimo comience a amainar progresivamente y que la masa de aire polar se retire poco a poco.

Como consecuencia, la cota de nieve irá ascendiendo, salvo en el Pirineo, donde podría seguir nevando por encima de los 800 metros hasta el final del día. No obstante, al tratarse de precipitaciones en forma de chubascos, existe incertidumbre tanto en la extensión de las nevadas como en las cotas exactas, que podrían descender de forma puntual en episodios más intensos.

Fuentes vientos y oleaje en Canarias

Canarias afronta un nuevo episodio de condiciones meteorológicas adversas marcado por el viento y el mal estado del mar, por lo que hay que extremar las precauciones.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos por rachas fuertes de viento en varias islas, mientras que el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago.

Avisos por viento activados por la Aemet

La Aemet ha emitido un aviso de nivel amarillo —riesgo bajo— por rachas máximas de viento del norte que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Este aviso estará vigente desde las 18:00 horas de este viernes, 23 de enero, hasta las 02:59 horas del sábado.

Las zonas afectadas por este episodio de viento son áreas especialmente expuestas por su orografía y altitud:

La Gomera : cumbres y vertientes noroeste y este.

Tenerife : extremo noroeste, cumbres, la Dorsal y el macizo de Anaga.

Gran Canaria: cumbres de la isla.

Prealerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago

De forma paralela, el Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en el conjunto de la comunidad autónoma. La medida entró en vigor a partir de las 15:00 horas del jueves, 22 de enero, y se adopta en base a los datos facilitados por la Aemet y otras fuentes técnicas, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Según las previsiones, se espera mal estado del mar debido a una mar combinada del noroeste, con olas que probablemente alcanzarán entre 4 y 5 metros de altura. En el caso de Lanzarote, no se descarta que el oleaje supere los 4 metros.

Zonas costeras más expuestas y condiciones del mar

El episodio afectará con mayor intensidad a las costas abiertas al oeste, norte y nordeste de las islas, así como a los canales entre islas, donde el estado del mar suele ser más adverso en este tipo de situaciones.

Otro factor a tener en cuenta es el periodo largo del mar de fondo, superior a los 12 segundos, lo que incrementa la peligrosidad del oleaje, especialmente en zonas rocosas y plataformas costeras. Además, el coeficiente de marea será alto, lo que puede favorecer la invasión del mar en áreas cercanas a la línea de costa.

Los horarios de pleamar previstos durante este episodio son:

Jueves 22 de enero: entre 15:20 y 15:50 horas.

Viernes 23 de enero: entre 03:35 y 04:05 horas, y entre 16:00 y 16:30 horas.

Por otro lado, la Aemet ha activado para mañana sábado el aviso amarillo por fenómenos costeros en todas las islas y en el norte de Gran Canaria y Tenerife.

Recomendaciones de autoprotección ante el temporal marítimo

La Dirección General de Emergencias insiste en la importancia de adoptar medidas de prevención para reducir riesgos tanto en tierra como en el mar. Entre las principales recomendaciones destacan:

Proteger viviendas y locales situados en primera línea de costa ante una posible invasión del agua.

No situarse en muelles, espigones o zonas donde rompen las olas , ni acercarse para hacer fotografías o grabaciones.

, ni acercarse para hacer fotografías o grabaciones. Evitar la pesca en áreas expuestas al fuerte oleaje.

en áreas expuestas al fuerte oleaje. No circular con vehículos por carreteras próximas a la costa.

por carreteras próximas a la costa. No bañarse en playas con bandera roja , fuerte resaca o sin servicios de vigilancia.

, fuerte resaca o sin servicios de vigilancia. Suspender actividades deportivas y náuticas en zonas afectadas y evitar acampar en la costa.

en zonas afectadas y evitar acampar en la costa. Asegurar correctamente las embarcaciones en lugares resguardados.

en lugares resguardados. Alertar a otras personas si se encuentran en situaciones de riesgo.

si se encuentran en situaciones de riesgo. En caso de emergencia, se debe contactar de inmediato con el 1-1-2 Canarias.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de canales oficiales, como el Gobierno de Canarias y la Dirección General de Emergencias, y seguir las indicaciones de los servicios de protección civil.

Este episodio vuelve a poner de relieve la importancia de la prevención y la prudencia ante fenómenos meteorológicos adversos, frecuentes en el Archipiélago durante los meses de invierno, especialmente en zonas costeras y de cumbre.