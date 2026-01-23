CICAR reafirma su compromiso con el turismo sostenible en FITUR

La compañía canaria de alquiler de vehículos CICAR participa un año más en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que se celebra en IFEMA (Madrid) hasta el 25 de enero. La compañía ratifica su apuesta por los valores culturales y naturales de las Islas Canarias y la innovación en la experiencia del viajero, al tiempo que el sector turístico español rinde homenaje a las víctimas del reciente accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).

En esta edición, marcada por un ambiente de profundo respeto y solidaridad, tras la tragedia ferroviaria que ha costado la vida a decenas de personas y que ha provocado luto oficial en España, así como la cancelación de agendas institucionales y actos de varias delegaciones participantes, FITUR avanza con el convencimiento de impulsar la recuperación y el futuro del turismo.

Como viene siendo habitual, las primeras autoridades regionales visitaron el stand de CICAR, una comitiva que estuvo encabezada por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a quienes acompañaban el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y la consejera de Turismo, Jéssica de León, siendo recibidos por el consejero delegado de CICAR, Mamerto Cabrera, y otros directivos del grupo Cabrera Medina.

CICAR estrenó en la edición de FITUR de 2025 su nueva aplicación de reservas, disponible en Apple Store y Google Play, diseñada para simplificar el proceso de alquiler de vehículos y mejorar la experiencia de sus clientes habituales y nuevos visitantes. Esta herramienta digital refuerza la vocación de la compañía por acompañar al viajero desde la planificación del viaje hasta la estancia en el archipiélago canario.

Durante la jornada inaugural, el consejero delegado de CICAR, Mamerto Cabrera, destacó el papel de la compañía no solo como proveedor de servicios de movilidad, sino también como embajador de los valores isleños que conforman el carácter único del destino de las Islas Canarias.