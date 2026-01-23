Me han despedido por usar el móvil en el trabajo: el Estatuto de los Trabajadores y un abogado laborista explican el documento que deben presentar las empresas canarias para que esto sea legal
Juanma Lorente alerta de que el despido puede ser totalmente legal, y sin indemnización, si el trabajador ha firmado un documento clave en la empresa
A todos nos ha pasado que estamos en el trabajo y no dejamos de mirar el móvil por mensajes que nos llegan, notificaciones que saltan o avisos que creemos urgentes. Sin embargo, lo que muchos trabajadores desconocen es que este hábito puede convertirse en un problema serio, porque en determinados casos, el uso del teléfono móvil durante la jornada laboral puede considerarse una conducta sancionable y derivar incluso en un despido procedente.
Para evitar estas situaciones, el abogado Juanma Lorente ha explicado qué documento debes conocer y qué dice la ley para protegerte frente a este tipo de decisiones de tu jefe. El experto explica que todo depende de un documento que el trabajador haya firmado previamente.
Este es el requisito clave que puede dejarte sin indemnización
Varios estudios sobre hábitos laborales en España indican que más de la mitad de los trabajadores reconoce consultar el móvil varias veces durante su jornada, especialmente para redes sociales y responder o enviar WhatsApp's. Este comportamiento es muy frecuente, pero no está protegido legalmente si entra en conflicto con las normas internas de la empresa, especialmente en puestos donde afecta a la productividad, la seguridad o la atención al público.
Según explica Lorente, una empresa sí puede despedir legalmente a un trabajador por usar el móvil en el trabajo, pero solo si cumple un requisito fundamental, que exista una normativa interna que prohíba expresamente el uso del teléfono móvil durante la jornada laboral y que dicha normativa haya sido firmada por el empleado como recibida y conocida.
"Si la empresa ha elaborado una lista de normas internas, te la ha entregado y tú la has firmado, y dentro de esas normas se prohíbe el uso del móvil, el despido puede ser completamente legal", explica el abogado.
En ese caso, si el trabajador incumple la norma de forma reiterada, la empresa puede aplicar sanciones progresivas y si persiste la conducta, proceder al despido disciplinario sin indemnización, incluso aunque el empleado lleve muchos años en la empresa.
Estas son las obligaciones que tiene un documento de normas
El documento de normas es el Reglamento Interno de Trabajo (ROT) o código de conducta laboral, que puede presentarse bajo distintos nombres:
- Normas internas de la empresa
- Manual del empleado
- Código disciplinario
- Política de uso de dispositivos electrónicos
Este documento, que no lo prohíbe el Estatuto de los Trabajadores, debe estar firmado por el trabajador, y no solo basta con que exista. La firma acredita que el empleado conocía la norma y sus consecuencias, lo que refuerza la legalidad del despido ante un juez.
Si no existe ese documento, o no se ha firmado, el despido podría ser declarado improcedente, obligando a la empresa a pagar indemnización o readmitir al trabajador.
Por eso, los expertos recomiendan:
- Revisar qué documentos se han firmado al incorporarse a la empresa
- Pedir copia del reglamento interno si no se conserva
- Extremar la precaución con el uso del móvil si existe una prohibición expresa
"Si has firmado ese documento, ten muchísimo cuidado. Puedes perder tu empleo sin indemnización, aunque lleves veinte años trabajando en la empresa", dice Lorente.
