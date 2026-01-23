Educar también es cuidar lo que comemos
Albi Canarias celebra el Día de la Educación apostando por el producto local
Cada 24 de enero, el Día Internacional de la Educación nos invita a reflexionar sobre cómo y dónde aprendemos. En las aulas, sí, pero también en los patios, en casa… y en los comedores escolares, donde cada plato puede convertirse en una pequeña lección de vida. En Albi Canarias lo saben bien: desde hace años, esta empresa de restauración colectiva convierte la alimentación en una herramienta educativa que enseña a cuidar el cuerpo, el entorno y la comunidad.
El compromiso de Albi Canarias con el producto local no es una moda, sino una manera de entender la educación y la sostenibilidad. Apostar por ingredientes de kilómetro cero significa poner en valor el trabajo de agricultores, ganaderos y pescadores de las islas, y ofrecer a l@s niñ@s alimentos frescos, de temporada y con identidad canaria. Pero también significa sembrar conciencia: mostrar que detrás de cada fruta, cada verdura o cada huevo, hay personas, paisajes, sabores y saberes que forman parte de nuestra cultura.
“Queremos que niños y niñas comprendan que comer bien no solo es cuestión de salud, sino también de respeto —a la tierra, a quienes la trabajan y a ellos mismos—”, explican desde el equipo de Albi Canarias. Por eso, en muchos centros educativos, la hora del comedor se acompaña de talleres y actividades que acercan el mundo rural a los más pequeños, fomentando la curiosidad por los alimentos y la gratitud hacia quienes los producen.
Cuando aprender a comer es aprender a vivir
El enfoque de la empresa va más allá del menú: se trata de construir una red de economía circular que fortalezca el tejido local y reduzca el impacto ambiental. Menús que respetan la estacionalidad, acuerdos con proveedores canarios, reducción de residuos y eliminación progresiva de plásticos de un solo uso forman parte de su día a día. Cada paso está pensado para dejar una huella positiva en el entorno y en la educación de las nuevas generaciones.
Porque aprender a comer es también aprender a vivir. Cada plato equilibrado, cada producto local, cada gesto sostenible en los comedores de Albi Canarias transmite valores de responsabilidad, solidaridad y amor por la tierra. En definitiva, una forma de educar con sabor y con sentido.
En este Día Internacional de la Educación, Albi Canarias recuerda que la sostenibilidad no se enseña solo con palabras, sino con acciones cotidianas: elegir ingredientes del lugar, valorar el esfuerzo de la comunidad y ofrecer a l@s más pequeñ@s lo mejor de su tierra. Así, cada comida se convierte en una oportunidad para aprender que el futuro también se cultiva en la mesa.
