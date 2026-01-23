Educar también es cuidar lo que comemos

Cada 24 de enero, el Día Internacional de la Educación nos invita a reflexionar sobre cómo y dónde aprendemos. En las aulas, sí, pero también en los patios, en casa… y en los comedores escolares, donde cada plato puede convertirse en una pequeña lección de vida. En Albi Canarias lo saben bien: desde hace años, esta empresa de restauración colectiva convierte la alimentación en una herramienta educativa que enseña a cuidar el cuerpo, el entorno y la comunidad.

El compromiso de Albi Canarias con el producto local no es una moda, sino una manera de entender la educación y la sostenibilidad. Apostar por ingredientes de kilómetro cero significa poner en valor el trabajo de agricultores, ganaderos y pescadores de las islas, y ofrecer a l@s niñ@s alimentos frescos, de temporada y con identidad canaria. Pero también significa sembrar conciencia: mostrar que detrás de cada fruta, cada verdura o cada huevo, hay personas, paisajes, sabores y saberes que forman parte de nuestra cultura.

“Queremos que niños y niñas comprendan que comer bien no solo es cuestión de salud, sino también de respeto —a la tierra, a quienes la trabajan y a ellos mismos—”, explican desde el equipo de Albi Canarias. Por eso, en muchos centros educativos, la hora del comedor se acompaña de talleres y actividades que acercan el mundo rural a los más pequeños, fomentando la curiosidad por los alimentos y la gratitud hacia quienes los producen.

Cuando aprender a comer es aprender a vivir

El enfoque de la empresa va más allá del menú: se trata de construir una red de economía circular que fortalezca el tejido local y reduzca el impacto ambiental. Menús que respetan la estacionalidad, acuerdos con proveedores canarios, reducción de residuos y eliminación progresiva de plásticos de un solo uso forman parte de su día a día. Cada paso está pensado para dejar una huella positiva en el entorno y en la educación de las nuevas generaciones.

Porque aprender a comer es también aprender a vivir. Cada plato equilibrado, cada producto local, cada gesto sostenible en los comedores de Albi Canarias transmite valores de responsabilidad, solidaridad y amor por la tierra. En definitiva, una forma de educar con sabor y con sentido.

En este Día Internacional de la Educación, Albi Canarias recuerda que la sostenibilidad no se enseña solo con palabras, sino con acciones cotidianas: elegir ingredientes del lugar, valorar el esfuerzo de la comunidad y ofrecer a l@s más pequeñ@s lo mejor de su tierra. Así, cada comida se convierte en una oportunidad para aprender que el futuro también se cultiva en la mesa.