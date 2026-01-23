EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Delcy Rodríguez sustituye a parte de la cúpula militar venezolana

Cada movimiento o gesto de la "presidenta encargada" Delcy Rodríguez se destaca en una Venezuela en la que todo parece seguir igual, salvo el detalle de que Nicolás Maduro ha sido "secuestrado" y se encuentra en una cárcel de Nueva York. Rodríguez destituyó este jueves al menos una docena de cambios en el mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que hasta el 3 de enero cantaba loas a su unidad "monolítica". Se han renovado los comandantes de las Zonas de Defensa Integral (Zodi) y las Regiones de Defensa Integral (Redi), según dio a conocer el comandante estratégico operacional de esa institución, el general Domingo Hernández Lárez. Sus nuevos integrantes son el general de división Miguel Chacín Socorro, el general Pablo Lizano Colmenter al frente de la Redi de Los Andes, que abarca los estados de Mérida, Táchira y Trujillo, y el mayor general Erasmo Ramos Iriza, en calidad de comandante de la Redi Oriental, que comprende los estados costeros de Anzoátegui, Monagas y Sucre. No se explicaron oficialmente las razones de los cambios que también involucran a la Marina de Guerra. El vicealmirante Juan Solórzano Araujo fue designado comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Marítima e Insular Oriental mientras que el también vicealmirante Uldren Gedde Díaz quedará a cargo de la Zona Operativa de Defensa Integral Marítima e Insular Occidental.