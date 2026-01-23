Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Guardia Civil advierte a los conductores canarios que cometen esta imprudencia tan común al volante: multas de 200 euros

Se han intensificado los controles en las carreteras para vigilar esta práctica al volante

Los agentes de la Guardia Civil sancionan por cometer esta infracción

Helena Ros

Mantener la distancia de seguridad durante la circulación es una obligación para los conductores canarios y de resto del país. Llevar a cabo esta medida de manera correcta evita infracciones y accidentes de tráfico.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha tirado de ironía a través de un mensaje publicado en sus redes sociales aprovechando el Día Internacional del Chicle, dirigido a los conductores que circulan demasiado pegados al vehículo delantero. "El chicle puede pegarse... tú no".

La normativa es clara con los conductores

Según el artículo 54 del Reglamento General de Circulación: "Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado". Además, "la separación que debe guardar todo conductor de vehículo que circule detrás de otro sin señalar su propósito de adelantamiento deberá ser tal que permita al que a su vez le siga adelantarlo con seguridad, excepto si se trata de ciclistas que circulan en grupo. Los vehículos con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos y los vehículos y conjuntos de vehículos de más de 10 metros de longitud total deberán guardar, a estos efectos, una separación mínima de 50 metros".

¿Me pueden multar por no mantener la distancia de seguridad?

Los agentes de tráfico ha intensificado los controles en las carreteras para detectar este tipo de infracciones. No mantener la distancia de seguridad se considera una infracción grave y está penalizado con 200 euros de multa.

Dependiendo del caso, circular excesivamente pegado al vehículo de delante se puede considerar una infracción más grave que conlleva sanciones más graves.

La DGT insiste en que mantener la distancia de seguridad no solo evita sanciones económicas, sino que es una de las medidas más eficaces para mejorar la seguridad vial y evitar accidentes de tráfico. La responsabilidad al volante es clave para la circulación en las carreteras.

