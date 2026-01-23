Ciencia e innovación, claves para el desarrollo regional

El desarrollo regional, por definición, está ligado al avance. En esta sociedad, casada con la vertiginosidad, cada vez es más importante el papel de la investigación para no quedar en segundo plano observando al resto desde la cola de la carrera.

Las regiones ultraperiféricas, como Canarias, encuentran una serie de dificultades añadidas para dar rienda suelta a esta materia: la preferencia por un modelo económico ligado al turismo, sumado a su espacio limitado, deriva en la falta de industria que genera menos trabajos especializados respecto al resto de España. Esto provoca un clima de opinión en el que la batalla contra la hostelería parece perdida, entendiendo como norma la fuga de talento hacia otras partes del mundo. Sin embargo, el avance genera ventanas de oportunidad interesantes para dar la vuelta a la situación.

El principio del cambio pasa por apostar por la innovación, ligada a la investigación científica, y la primera piedra del camino es la mejoría de sus infraestructuras. Así lo defendieron ayer Ana Aricha, subdirectora adjunta de Consorcios, Organismos e Infraestructuras Científicas Internacionales del Ministerio de Ciencia e Innovación; Álvaro López, coordinador del Grupo de Computación Avanzada y e-Ciencia del Instituto de Física de Cantabria, y Juan Alberto Corbera, vicerrector de Investigación de la ULPGC, en una mesa redonda moderada por José Gilberto Moreno en el Museo Elder de Las Palmas de Gran Canaria.

No existe una ciencia regional, nacional o europea: existe una ciencia única, que es en la que tenemos que trabajar. Ana Aricha — Subdirectora Adjunta de Consorcios, Organismos e Infraestructuras Científicas Internacionales del Ministerio de Ciencia e Innovación

El objetivo de este encuentro, enmarcado en la Jornada divulgativa sobre digitalización, sociedad e inteligencia artificial, fue el de generar un espacio abierto de reflexión, intercambio y aprendizaje entre investigadores, tecnólogos y la sociedad, centrado en el papel de las infraestructuras científicas, la innovación y la inteligencia artificial en el desarrollo regional y la construcción del futuro digital.

Ana Aricha comentó que, si bien existe una necesidad de modernizar los recursos regionales, es imposible llegar al nivel de infraestructura que se posee en Europa. La clave reside en aprovechar las facilidades de cooperación internacional que aportan estos estamentos, en los que los investigadores canarios pueden aprender fuera para regresar y aportar herramientas necesarias para mejorar lo local. De igual manera, la digitalización de las bases de datos permiten romper las barreras propias de la geografía, generando, en sus palabras, que no exista «una ciencia regional, nacional o europea: existe una ciencia única, que es en la que tenemos que trabajar».

La subdirectora adjunta puso en valor el buen papel de participación de España en estas infraestructuras europeas, formando parte en 35 de ellas. De esas, 11 provienen de instituciones canarias, un dato muy positivo para una región ultraperiférica. De igual manera, destacó la gran oportunidad que aparece frente a las Islas, donde áreas como la computación y la inteligencia artificial pueden recibir apoyo regional y, con el tiempo, crear los recursos necesarios para ser importantes en este campo emergente.

Incrementar la actividad investigadora es una de las claves para dejar de ser "los camareros de Europa" Juan Alberto Corbera — Vicerrector de Investigación de la ULPGC

La apuesta de la ULPGC, según Juan Alberto Corbera, es que todos los datos de investigación sean de libre acceso, poniendo en valor el repositorio público de la institución grancanaria o recursos como el Banco Español de Algas de Telde. «Seguimos siendo los camareros de Europa», argumentó el vicerrector de Investigación, quien especificó que la clave para modificar esta concepción pasa por el incremento de una actividad investigadora que genere que las pymes ofrezcan puestos de trabajo más especializado, hecho que requiere de una mejoría de infraestructuras y más financiación. Concluyó su turno de intervención matizando que este problema se acrecienta en las islas menores, donde impera la falta de ganas para asentarse en ellas, un factor que debe ser combatido mediante la atracción de talento.

El docente puso el foco en la importancia de alinear los intereses de la ULPGC con el resto de instituciones regionales, nacionales e internacionales para atraer talento y financiación. La especifidad del Archipiélago como región ultraperiférica da acceso a unas ayudas económicas añadidas que son utilizadas para ayudar y dar salida a multitud de proyectos. Sin embargo, matizó que no pueden depender exclusivamente del Estado para prestar servicios de calidad, por lo que resulta importante incentivar la creación de empresas locales estables que presten servicios que mejoren la calidad regional.

Precisamente, esa estabilidad es una de las grandes barreras a las que se enfrentan los proyectos de investigación científica, con una esperanza de vida habitualmente establecida en su concepción, hecho sobre el que habló Álvaro López. Uno de los obstáculos que debe sortear la investigación está ligado a la flexibilidad de la financiación, que imposibilita generar unas estructuras estables que se mantengan entre proyectos. El científico expuso que es necesario contar con un equipo que se centre en funciones concretas, afirmando que «el investigador debe investigar, no estar centrado en las gestiones administrativas», para lo que es necesario personal especializado.

Sin embargo, aseveró que son múltiples las dificultades de contratación a las que se enfrentan. Por un lado, los salarios de la empresa privada son mucho más elevados que en la investigación pública, factor que dificulta la estabilidad laboral y solventan apoyándose en el talento joven y los recién graduados a los que incluyen mediante programas de becas; por otro lado, la falta de flexibilidad a la hora de renovar las financiaciones en la conclusión de un proyecto, aunque su línea de investigación siga abierta, genera que lo construido encuentre dificultades para mantenerse en el tiempo.