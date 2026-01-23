Un médico joven cobra 3.000 euros más en Canarias que en Madrid, pero también más que una gran parte de los facultativos de España. En concreto, los facultativos isleños con menos de cinco años de experiencia cobran una media de 52.932 euros brutos al año, lo que los sitúa entre los mejor remunerados de toda España.

En lo que respecta al conjunto de los facultativos –tanto jóvenes como veteranos–, los de Canarias cobran una media de 62.690 euros, cifra que los sitúa entre los mejores pagados de España. En concreto, sus sueldos merecen la octava posición de las 18 comunidades y ciudades autónomas de toda España. Si además se tienen en cuenta las condiciones de vida de las Islas –más ventajosas económicamente que las del resto del Estado–, el salario que perciben los médicos en base a su nivel adquisitivo es de 67.898 euros, lo que los aúpa hasta el top 5 de mejores pagados de España.

Así lo sugiere un estudio realizado por investigadores en economía sanitaria de la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPC). El trabajo, por primera vez, da a conocer una relación pormenorizada y comparativa con el resto de comunidades de los sueldos de diez categorías de médicos, enfermeras y otro personal no sanitario del Servicio Canario de la Salud (SCS). El estudio ha tomado como referencia datos de retribuciones básicas y complementarias. Entre los complementos estudiados se encuentran la indemnización de residencia, los complementos específicos, el complemento de productividad, el de atención continuada y el de carrera profesional.

Los resultados ponen de manifiesto que los médicos jóvenes de las Islas son los terceros mejor pagados de España. Estos datos no tienen en cuenta el complemento de exclusividad, que en Canarias no se abona, ni contempla el sueldo con guardias. En concreto, los facultativos hospitalarios con menos de cinco años de antigüedad cobran una retribución bruta anual de 52.932 euros, Esto supone que la diferencia con sus homólogos de Madrid asciende a más de 3.000 euros.

Ligeramente, menos beneficiosos son los sueldos de quienes llevan más de 30 años de servicio. En ese caso, los canarios cobran 68.629 euros al año, lo que supone un 1% menos que la media nacional.

Atención Primaria, mejor pagada

Por otro lado, la actividad en centros de salud está mejor pagada que la de los médicos hospitalarios. Y es que los Médicos de Atención Primaria más jóvenes –con cinco años de antigüedad y sin carrera profesional– cobran 3.287 euros más que los de hospitalaria. Esta diferencia se mantiene durante toda la carrera del facultativo e incluso si se compara entre médicos que hagan guardias.

Canarias también mantiene una posición ventajosa en las demás categorías sanitarias. Las enfermeras cobran una media de 35.709 euros brutos al año. Según el estudio, la enfermería de hospitalización es la quinta mejor retribuida de España. En concreto, las enfermeras hospitalarias cobran un 6% más que sus homólogas del resto del Estado.

Entre 1.000 y 5.000 euros de diferencia

Por otro lado, las enfermeras de Atención Primaria cobran 31.292 euros, la séptima mejor de España. En este caso, las enfermeras canarias también cobran más que las madrileñas: 1.000 euros más en Atención Primaria y casi 5.700 en el hospital.

Los auxiliares de enfermería de hospitalización, por su parte, cobran una media de 22.573 euros anuales, lo que los sitúa en el cuarto puesto de España.

En lo que se refiere a los administrativos, los canarios se encuentran entre los mejor remunerados de España. En concreto, el grupo técnico de función administrativa cobra 40.220 euros brutos, lo que lo sitúa en el quinto puesto de España. Los de gestión de función administrativa, por su parte, cobran 33.519 euros, situándose como los segundos con mejor remuneración de España.

Los técnicos de laboratorio cobran una media de 25.704 euros brutos anuales, lo que los sitúa en el quinto puesto con respecto al resto de comunidades autónomas.

Vida más barata

El trabajo, liderado por el economista de la ULL, Ignacio Abásolo, también pone en contexto estos datos, por primera vez, con el precio de la vida en cada comunidad autónoma. Un dato que permite poner en perspectiva el valor real de los sueldos del personal sanitario. Como indican, de hecho, el nivel de precios en Canarias es un 7,67% inferior al del conjunto del Estado, lo que revaloriza los sueldos y los hace aún más atractivos con relación a los de sus homónimos en España.

Con este ajuste, todo el personal sanitario de Canarias pasa a estar entre los que tienen condiciones económicas más atractivas. No en vano, los médicos pasan así del octavo al quinto puesto del ránking y los enfermeros del cuarto al tercer puesto.

Complementos retributivos no incluidos

Pese a la exhaustividad del estudio, no tiene en cuenta dos complementos retributivos que también ayudan a mejorar las condiciones económicas de los sanitarios. Por un lado, el complemento de productividad variable que, pese a su nombre, desde hace varios años es fijo y extensivo a toda la plantilla, a modo de paga extra adicional. Por otra parte, tampoco contempla el quinto nivel de carrera profesional que se puso en marcha hace apenas unos meses.