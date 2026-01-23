El Parlamento apoya que los fondos RUP no queden en mano de los Estados de la UE

“Es Europa la que debe adaptarse a Canarias y no al contrario”. La frase, pronunciada este viernes por el diputado de ASG Jesús Ramos, resume el mensaje alto, claro e “inequívoco” del Parlamento de Canarias tanto al Gobierno de España como a la Comisión Europea (CE). Todos los grupos, salvo algunos matices de Vox contra el pacto verde y la Agenda 2030, exigen que el nuevo presupuesto europeo 2028-2034 “no diluya las medidas y fondos propios para Canarias en instrumentos generales o en decisiones exclusivamente estatales”.

O lo que es lo mismo, que la financiación que se destina a los programas para solventar las debilidades estructurales por ser territorios alejados del continente europeo sean administrados por las propias RUP y no por sus Estados miembros: España, Francia y Portugal.

El debate en el pleno extraordinario de este viernes sobre los peligros que para las regiones ultraperiféricas (RUP) tiene el futuro marco financiero plurianual europeo se centró en reconocer que “el cambio de orientación de gran calado” respecto a los marcos presupuestarios anteriores “resulta claramente insuficiente para garantizar la continuidad del tratamiento diferenciado que exige el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea” (TFUE).

Garantizar el acervo

Por tanto, el presupuesto de la UE que se ha diseñado “no asegura que las medidas específicas reconocidas hasta ahora” a las RUP “se preservan de forma efectiva en el próximo período de programación”.

O como resumió el presidente Fernando Clavijo, “la defensa del proyecto europeo no puede ser a cambio de diluir los principios que conforman nuestro acervo para compensar nuestras debilidades” por ser una región fragmentada alejada del continente.

La resolución conjunta avalada por 67 de los 70 diputados incide en que el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei) continúe “como instrumento autónomo, con reglamentación europea específica y ficha financiera suficiente”, al igual que las dotaciones adicionales de los fondos de cohesión “defendiendo la actualización de la base por habitante”.

Cumbre trilateral

Asimismo, el Parlamento exige una “respuesta específica a la realidad migratoria de Canarias como frontera sur, con fondos suficientes y mayor capacidad de decisión de las autoridades regionales en acogida e inclusión” y “reforzar la dimensión ultraperiférica en la acción exterior y la cooperación territorial de la UE”.

Reivindicaciones que el Gobierno de Canarias defenderá ante el Ejecutivo central en la “reunión de alto nivel con Portugal y Francia” que la Cámara regional pide a Moncloa que convoque en marzo, coincidiendo con el Consejo Europeo que se celebrará. Una cumbre que, para la Cámara regional, solo puede tener un objetivo: “Blindar la financiación directa destinada a las RUP en el próximo marco financiero plurianual de la UE”.

