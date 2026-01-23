La Policía Nacional alerta a los canarios que buscan trabajo: así funciona la estafa que vacía tus cuentas bancarias

Los ciberdelincuentes aprovechan cualquier oportunidad para intentar estafar a sus víctimas. El avance de las tecnologías, les ha beneficiado para que los fraudes sean más creíbles y los estafados caigan más fácil en la trampa.

Por ello, la Policía Nacional ha avisado a los ciudadanos a través de sus redes sociales oficiales sobre un nuevo fraude que afecta especialmente a quienes están buscando un puesto de trabajo. “Si estás buscando trabajo, atento”, alerta

Así funciona el engaño

La estafa comienza con una llamada telefónica en la que los estafadores aseguran que han recibido el currículum de la víctima e indican que la empresa está interesada en contratar al candidato. "Los ciberestafadores contactan desde un número de móvil y se hacen pasar por el departamento de recursos humanos de conocidas plataformas de búsqueda de empleo", asegura la agente.

Así funciona el engaño

La estafa comienza con una llamada telefónica en la que los estafadores aseguran que han recibido el currículum de la víctima e indican que la empresa está interesada en contratar al candidato. "Los ciberestafadores contactan desde un número de móvil y se hacen pasar por el departamento de recursos humanos de conocidas plataformas de búsqueda de empleo", asegura la agente. Una vez llegados a este punto, piden a la víctima que contacte a través de WhatsApp con el mismo número desde el que se ha realizado la llamada, "se cortará la llamada y la estafa habrá comenzado".

Cuando la víctima contacte por WhatsApp pueden ocurrir dos situaciones. Por un lado, "que te ofrezcan un trabajo sencillo a cambio de un buen salario". Sin embargo, "te van a pedir que realices un prepago y si accedes no vas a volver a tener noticias"

Por otro lado, los estafadores pueden solicitar documentación personal como el DNI, la declaración de la renta o información bancaria, datos con los que suplanta la identidad de la víctima, vacían las cuentas bancarias y pueden utilizar para futuras estafas.

Cómo evitar caer en la estafa

La Policía Nacional insisten a los ciudadanos en que extremar las precauciones es clave para evitar ser víctimas de esta estafa. Además, recomiendas tener en cuneta una serie de pautas para no caer en los engaños:

Inscribirse a ofertas laborales solo a través de webs oficiales o aplicaciones verificadas .

. Desconfiar de las propuestas que llegan a través de llamadas inesperadas

de las propuestas que llegan a través de llamadas inesperadas Nunca proporcionar datos personales ni bancarios, ya que ninguna empresa serie solicita pagos por adelantado.

Ante cualquier sospecha de estar siendo víctima de una estafa, denuncia ante las autoridades. Así estas podrán poner en marcha una investigación y alertar al resto de los ciudadanos para que eviten las estafas.