La Aemet advierte de frío, viento fuerte y mala mar en Canarias durante el fin de semana

La Agencia Estatal de Meteorología pronostica un descenso notable de las temperaturas en Canarias este sábado, una situación que podría dejar heladas débiles en las cumbres de varias islas. El cambio de tiempo estará marcado además por intervalos nubosos, viento del norte con rachas fuertes y un empeoramiento del estado de la mar.

Las temperaturas máximas se situarán en torno a los 21 grados en Santa Cruz de Tenerife y 20 grados en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que las mínimas bajarán hasta los 16 y 17 grados, respectivamente. El enfriamiento será más acusado en medianías y zonas altas, donde el ambiente será claramente invernal.

El viento soplará del norte, de intensidad moderada pero con intervalos fuertes y rachas muy fuertes locales, especialmente durante la madrugada y en áreas expuestas. En el mar, se esperan vientos de fuerza 3 a 5, con posibilidad de fuerza 6 localmente, marejada a fuerte marejada y mar de fondo del noroeste que podría alcanzar hasta cinco metros en zonas concretas.

El tiempo, isla a isla

Lanzarote afrontará una jornada con intervalos nubosos que tenderán a poco nuboso por la tarde, temperaturas en ligero descenso y viento del norte moderado, girando a noreste y perdiendo intensidad al final del día. En Arrecife se esperan valores de 16 a 20 grados.

En Fuerteventura predominarán los intervalos nubosos durante la mañana, con una evolución hacia cielos más despejados. Las temperaturas bajarán ligeramente, sobre todo las mínimas en el interior, y el viento del noreste será moderado con intervalos fuertes, amainando a últimas horas. En Puerto del Rosario se prevén 16 a 20 grados.

Gran Canaria registrará intervalos nubosos que irán a menos a partir del mediodía, salvo en el nordeste. El descenso térmico será ligero a moderado, más acusado en medianías y cumbres. El viento del norte a noreste podrá dejar rachas muy fuertes en zonas altas y cumbres durante la madrugada, con tendencia a disminuir por la tarde-noche. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan 17 a 20 grados.

TENERIFE

En Tenerife habrá intervalos nubosos, con cielos más despejados a partir del mediodía salvo en el oeste, mientras que las cumbres permanecerán despejadas. Las temperaturas bajarán de forma más acusada en medianías y zonas altas, con probables heladas débiles en cumbres centrales. El viento del norte será fuerte en áreas expuestas y perderá intensidad durante el día. Santa Cruz de Tenerife se moverá entre 16 y 21 grados.

La Gomera tendrá intervalos nubosos, con predominio de cielos poco nubosos por la tarde. El descenso térmico será ligero en general, algo más marcado en el interior. El viento del noreste podrá dejar rachas muy fuertes en vertientes noroeste, sureste y cumbres durante la madrugada, amainando después. En San Sebastián se esperan 17 a 21 grados.

En La Palma, el norte y el este presentarán intervalos nubosos, con tendencia a poco nuboso por la tarde, mientras que el oeste estará más despejado. Las temperaturas bajarán de forma ligera a moderada y no se descartan heladas débiles en cumbres. El viento del noreste será moderado, con baja probabilidad de rachas muy fuertes de madrugada. En Santa Cruz de La Palma se prevén 15 a 20 grados.

El Hierro vivirá una jornada con intervalos nubosos y predominio de cielos poco nubosos por la tarde. Las temperaturas descenderán ligeramente, de forma más notable en el interior. El viento del noreste será moderado con intervalos fuertes en zonas expuestas y cumbres, amainando al final del día. En Valverde se esperan valores entre 11 y 14 grados.