Binter consolida su papel como socio estratégico del turismo en Fitur con récord de visitantes y encuentros profesionales

La compañía aérea Binter ha estado presente, un año más, en Fitur, la mayor feria de turismo de España, presentando su oferta de vuelos y el servicio diferencial que caracteriza a la aerolínea canaria en sus rutas en el Archipiélago y entre las Islas y 18 destinos nacionales y 10 internacionales. A lo largo de las diferentes jornadas, la compañía se ha consolidado como un socio estratégico del turismo, como constata el récord registrado tanto de visitantes, entre los que destacan numerosos representantes institucionales y empresariales canarios y de los destinos a los que vuela la aerolínea, como de reuniones profesionales con administraciones y empresas.

Durante la celebración de la feria, la aerolínea ha comprobado el gran interés que despierta su servicio entre los profesionales turísticos y entre el público en general, como prueban las 12.500 unidades de su popular chocolatina, los 800 menús, las 25 manillas de plátanos cortesía de Plátano de Canarias o el vino de todas las islas cortesía de Gestión del Medio Rural (GMR), repartidos entre las personas que se han acercado a su estand, ubicado en el pabellón 9, en la zona de Canarias.

Además, Binter ha recibido tres distinciones en los primeros días de la feria. El presidente de la Federación Española de Periodistas de Turismo, adscrita a la Federación Mundial FIJET WORLD, Miguel Ángel González, ha entregado al coordinador general de Binter, Santiago Guerra, el premio a la mejor compañía de transporte de España, que valora la excelencia en la gestión de los diferentes actores, la promoción del turismo y sus destinos. La distinción otorgada a Binter subraya el papel fundamental que desempeña la compañía aérea en la vertebración territorial del archipiélago canario y su contribución al desarrollo turístico de las islas.

La aerolínea también ha recibido la distinción como Empresa Colaboradora de Honor de #SomosÁvoris, unos premios basados en la filosofía y los valores de Ávoris que reconocen a aquellos proyectos turísticos, empresas o profesionales del sector por su colaboración, compromiso y pasión.

Finalmente, en la séptima edición del listado ‘150+ Influyentes del turismo en España’, realizado por la consultora SERGESTUR que se ha consolidado como referente en el turismo español, se ha reconocido al director Comercial y de Marketing y Comunicación de Binter, Miguel Ángel Suárez, como uno de los profesionales más influyentes en el sector.

Presentación de novedades

En el marco de la feria, la aerolínea ha presentado novedades, como el anuncio de una nueva ruta que, a partir del 31 de marzo, conectará de forma directa la isla de Lanzarote con el Aeropuerto de Santander y que será su primera ruta nacional entre una isla no capitalina y un destino nacional, un motivo de celebración para las administraciones de ambas regiones, que así lo han hecho ver estos días.

Otra novedad que llegará en marzo es la revisión de los menús a bordo, que han sido mejorados para incluir más productos canarios, y ofrecer unos aperitivos saludables y equilibrados.

Asimismo, la compañía aérea ha presentado el calendario para 2026 de la serie de carreras nocturnas Binter NightRun que se iniciará en Santa Cruz de Tenerife el 18 de abril; seguirá en Palma, el 9 de mayo; San Sebastián, el 6 de junio; Zaragoza, el 26 de septiembre; y acabará en Las Palmas de Gran Canaria, el 7 de noviembre.

Binter ha lanzado también en Fitur su nueva campaña que refuerza el concepto del #modocanario, que no va solo de moverse, sino de cómo te hacen sentir mientras llegas y, ese sentimiento que forma parte de la identidad de la aerolínea, y que es el manifiesto que comparte con cada pasajero.