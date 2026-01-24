Aviso del SEPE a los canarios que tengan 45 años o más: esta es la ayuda de 5.200 euros que pueden pedir si cumplen estos requisitos

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cuenta con una ayuda específica dirigida a los desempleados de Canarias que buscan trabajo y encuentran especiales dificultades para reincorporarse al mercado laboral. Se trata de una prestación mensual con requisitos concretos que, si se cumplen, permite acceder a más de 5.200 euros en total, una cantidad que el Estado destina especialmente a personas mayores de 45 años, uno de los colectivos con mayores obstáculos para encontrar empleo.

La ayuda del SEPE está destinada a contribuir a la subsistencia mensual de muchas familias, porque cuando se agotan el paro y los subsidios ordinarios, los desempleados se enfrentan a un vacío de ingresos. Por eso, la Renta Activa de Inserción (RAI) se ha consolidado como una de las ayudas más importantes del SEPE. Se trata de una prestación extraordinaria dirigida a colectivos vulnerables, con una cuantía fija, que te da ingresos mientras buscas un empleo.

La RAI es un salvavidas económico para desempleados

La RAI pone el foco en las a personas desempleadas que se encuentran en situación de especial necesidad económica y que ya no tienen derecho a ninguna otra prestación. A diferencia del paro, no depende tanto de las cotizaciones, sino del perfil personal del solicitante y de su dificultad para reincorporarse al mercado laboral.

Su objetivo es facilitar la subsistencia mientras se busca trabajo. La cuantía de la RAI es equivalente al 80 % del IPREM, lo que en 2026 está en los 480 euros mensuales. En total, cada concesión tiene una duración máxima de 11 meses, lo que supone 5.280 euros por solicitud. La normativa del SEPE permite solicitar la RAI hasta tres veces a lo largo de la vida laboral, alcanzando un máximo de 33 meses y unos 17.000 euros en total, aunque no todos los colectivos pueden encadenar las solicitudes sin interrupciones.

Para acceder a la RAI es imprescindible:

Estar desempleado

Estar inscrito como demandante de empleo

Ser menor de 65 años

No superar el 75 % del Salario Mínimo Interprofesional en ingresos, ni a nivel individual ni familiar.

Además, los solicitantes deben pertenecer a uno de estos cuatro colectivos:

Personas desempleadas de larga duración mayores de 45 años, inscritas en el paro durante al menos 12 meses ininterrumpidos.

Personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33 %.

Víctimas de violencia de género o doméstica, sin exigencia de edad ni de larga inscripción previa.

Emigrantes retornados mayores de 45 años que hayan trabajado al menos seis meses en el extranjero.

Quedan fuera quienes no hayan agotado previamente el paro o los subsidios ordinarios, así como quienes superen los límites de renta establecidos.

Uno de los puntos clave de la RAI, y que no todos los interesados toman en cuenta, es la Búsqueda Activa de Empleo, porque antes de pedirla, se debe acreditar que ha realizado al menos tres acciones reales de búsqueda de trabajo, como enviar currículums o acudir a entrevistas. Sin este documento, la solicitud es rechazada automáticamente.

La RAI se considera rendimiento del trabajo a efectos fiscales, por eso, se suspende si se encuentra trabajo a jornada completa, pero puede mantenerse con contratos a tiempo parcial, aunque reduciendo la cuantía.

La Renta Activa de Inserción sigue siendo un recurso clave del SEPE este 2026 para quienes han agotado todas las vías de ingresos y necesitan un último apoyo económico mientras buscan volver al mercado laboral.