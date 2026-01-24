Colombia, el nuevo gran motor migratorio de Canarias

Canarias, una Colombia en miniatura. La comunidad colombiana en el Archipiélago no ha dejado de crecer, en especial después de la pandemia, hasta alcanzar su máximo histórico. Pues mientras buena parte de Europa cierra sus fronteras, España ha pasado a convertirse en el destino de cientos de miles de extranjeros que ven en el país una oportunidad para desarrollar sus proyectos de vida. En concreto, en Canarias los datos de ocupación y de afiliados a la Seguridad Social se mantienen anclados a una tendencia positiva. De hecho, hay más personas ocupadas que nunca antes en las Islas, con un total de 967.275, y 10.051 parados menos que al inicio del pasado año. Estos datos, que vienen de la mano de una mayor estabilidad económica para las familias, se suman a la inestabilidad política del país latinoamericano, a la afinidad cultural y a la política de puertas casi abiertas en España para dejar un escenario en el que cada vez más colombianos prueban suerte en Canarias.

En contra, Colombia vive la peor crisis fiscal de su historia reciente. Su presidente, Gustavo Petro, ha puesto fin a la inversión petrolera y de gas en el país, además de haber fiado buena parte del crecimiento a unas políticas fiscales expansivas que se están transformando en una inflación en crecimiento y la depreciación del peso colombiano. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó de que la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), a diciembre de 2025, se ubicó en 5,1%. Además, el gasto público pasó del 18,7% del PIB en 2019 al 24% en 2025, mientras que el déficit público podría haber cerrado cerca de un histórico 8%. Todo ello frente a una economía española que crece con fuerza y una inflación que parece controlada en el 3%.

En un intento por esquivar esa inestabilidad económica han llegado miles de colombianos a España, como es el caso de Christian Camilo Pinilla, de 29 años. El joven se trasladó a Canarias junto a sus padres cuando tenía 10 años, en 2006, dos años antes de la crisis financiera de 2008. Sus progenitores, explica Pinilla, «no encontraban trabajo en Colombia y buscaban un futuro mejor». En esta búsqueda de nuevas oportunidades, un conocido les ofreció una posibilidad de trabajo en el Archipiélago.

Tras completar sus estudios, el joven ha logrado consolidar su carrera profesional y, en la actualidad, es sargento del Ejército del Aire. También es el caso de Sonia Constanza Rivera, de 50 años, que abandonó Colombia por la situación económica del país. Su familia tuvo un gran peso en el momento de tomar la decisión de desarrollar su proyecto de vida en otro lugar. «Me vi con tres hijos pequeños sola, porque su padre había fallecido», explica. Ahora trabaja como camarera de piso en un hotel de la capital grancanaria. Rivera asegura que el clima del Archipiélago es muy similar al de Colombia y ya un familiar vivía en las Islas antes de que ella llegara, por lo que hicieron más sencilla su adaptación.

A estos factores económicos se le añade la inseguridad en Colombia, pues un 60% de quienes llegan a España lo hacen por huir de la violencia o la inseguridad de su país, según las encuestas realizadas por medios y organismos colombianos. Además, el contexto internacional tampoco pasa por alto en el país latinoamericano. Es más, tras el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, los choques entre ambas administraciones no han hecho más que sucederse. Las amenazas de guerras comerciales, llamadas de embajadores a consulta y recortes de ayuda financiera de por medio han sido el preludio a las recientes acusaciones de Trump a Petro de fomentar la producción de drogas en Colombia y el anuncio de la suspensión de pagos y subsidios al país latinoamericano.

Bajo este contexto, los ciudadanos de origen colombiano van a pasar a convertirse en el grupo mayoritario entre las personas cuyo país de nacimiento no es España. En Canarias, el ranking lo sigue liderando la comunidad venezolana en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y la cubana en la provincia de Las Palmas, por la historia migratoria en común que comparten ambas orillas del Atlántico; eso sí, Colombia recorta cada año más puestos. Así, sobre la base de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2025 residían un total de 88.602 personas nacidas en Venezuela, 63.837 personas nacidas en Cuba y 54.362, en Colombia. En el cuarto puesto aparecería el primer grupo europeo, con 43.162 italianos.

Desde que se recogen estos datos, nunca había existido en las Islas una comunidad tan numerosa de personas nacidas en Colombia como la actual, y la tendencia marca ritmos de crecimiento sin precedentes. A principios del siglo, el avance fue lento. En especial entre 2003 y la crisis financiera que estalló en octubre del 2007 en Estados Unidos. La recesión azotó a las economías occidentales con desempleo, la caída del PIB –de hasta un 8% en España– e impactó en el sector inmobiliario. Al contrario que en la actualidad, España no aparecía como un país de oportunidades laborales. Por ello, fueron necesarios seis años para que la comunidad colombiana en las Islas pasara de 19.475 personas en 2003 a 25.798 en 2009.

Bonanza económica

Si bien la mala situación económica explicaba entonces el crecimiento moderado de la comunidad colombiana, también es la economía la que impulsa ahora la llegada de esta población extranjera. En este caso, los buenos datos económicos son los que explican el repunte que se mantiene hasta la actualidad. A partir de 2014, con el fin de la recesión y un PIB en positivo, las cifras comenzaron a aumentar con mayor rapidez: de unos 27.000 a unos 31.000 colombianos en 2019, con una leve ralentización durante la pandemia de la covid, que supuso un parón temporal para la economía global. Sin embargo, tras la pronta recuperación de Canarias, muy dependiente del turismo, el crecimiento continuó hasta alcanzar, por primera vez en la historia, los 50.000 residentes colombianos.

Este impulso en la llegada de ciudadanos de este país se percibe también a nivel nacional. Tal es su aceleración que está a punto de superar por primera vez en mucho tiempo a la marroquí como la población extranjera mayoritaria en España. También está presente en los números de afiliados a la Seguridad Social. Si bien no existe un desglose oficial por nacionalidad y comunidad autónoma, a nivel estatal los colombianos han superado por primera vez el millón de afiliados. A principios de 2022, eran poco más de 500.000 afiliados de origen colombiano, mientras que los marroquíes alcanzaban los 1,16 millones. Es decir, las afiliaciones aumentaron en 165.000 en el caso de los marroquíes, frente a las de la población colombiana, que casi se han duplicado en apenas unos cuantos años.