Formación y Empleo: La red de centros de Grupo ADF en Gran Canaria

En un mercado laboral competitivo, la capacitación técnica es la herramienta fundamental para el acceso al empleo. Grupo ADF desarrolla su actividad en Gran Canaria a través de cuatro sedes estratégicas, facilitando el acceso a formación 100% gratuita tanto para personas desempleadas como para trabajadores. Esta iniciativa permite a los alumnos obtener certificados y competencias sin coste, impulsando su perfil profesional.

Especialización técnica por sedes

La actividad de Grupo ADF se distribuye en centros especializados para ofrecer una formación cercana y práctica:

ADF GÁLDAR: Formación Técnica e Industrial. La sede de Gáldar centra su actividad en sectores industriales y de instalaciones. Su oferta destaca por cursos técnicos esenciales para el mercado actual, tales como Instalaciones Fotovoltaicas, Energía Solar y Electricidad, proporcionando los conocimientos necesarios para trabajar en el ámbito de las energías renovables y el mantenimiento.

FORMAVANZA (Tamaraceite): Hostelería y Comercio. Este centro orienta su programación a dos de los pilares económicos de la isla. Por un lado, cuenta con formación específica en Hostelería y Cocina, y por otro, desarrolla programas en el área de Comercio, preparando a los profesionales que demanda el sector servicios y la gestión comercial.

CIFE y E-TALENT (Telde): Innovación y Gestión. Ubicadas en Telde, estas sedes complementan la oferta del grupo. E-Talent se enfoca en la capacitación dentro de entornos digitales y nuevas herramientas tecnológicas, mientras que CIFE imparte certificados de profesionalidad vinculados a la gestión empresarial y los servicios.

Un compromiso con el alumno

El enfoque de Grupo ADF se basa en la utilidad real de lo aprendido. Al tratarse de cursos subvencionados, se eliminan las barreras económicas para que el alumno pueda centrarse exclusivamente en su aprendizaje. Con docentes con experiencia en sus respectivos sectores, la entidad mantiene un compromiso claro con la calidad de la enseñanza.

Bajo el lema «Nos encanta enseñar, pero vamos más allá», Grupo ADF busca no solo transmitir conocimientos, sino servir de puente hacia nuevas oportunidades laborales para los residentes de la isla. Las personas interesadas pueden consultar las plazas disponibles y los requisitos de inscripción directamente en sus centros.

Contacto e inscripciones:

Teléfono: 928880986

Web: www.academiadf.com