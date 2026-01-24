Gaviotas para La Laguna, agua segura

Este refrán meteorológico propio de Tenerife se construye sobre la base de un aberrunto que percibe a nivel indiciario la presencia de gaviotas volando en bandadas hacia el interior de la isla. El dicho se emplea como respuesta espontánea ante la observación del vuelo de la bandada de gaviotas, pero es resultado de un largo proceso de elaboración que se funda en el principio de observación-constatación-deducción sobre el cual se construyen la mayor parte de los refranes y frases proverbiales. La observación conclusiva surge a partir de lo que resulta un comportamiento anómalo en estas aves, cual es volar hacia el interior («para La Laguna»; San Cristóbal de La Laguna) esto es, una referencia en tierra firme hacia donde se dirigen en busca de refugio o alimento ante el presagio de un temporal en la mar y lluvia en tierra adentro.

Hemos dicho que el sustrato de la frase se encuentra en el aberrunto. El aberrunto -se puede decir- es la conjetura, predicción o vaticinio realizado a raíz de la observación de un fenómeno natural o indicios de cualquier otro tipo (como, por ejemplo, el comportamiento de determinados animales). Se localizan en Fuerteventura estos aberruntos afines que quizás ayuden a una mejor comprensión del dicho comentado: «Cuando las gaviotas pasan volando hacia Tindaya aberruntan tormenta en la mar»; «cuando las gaviotas se posan en grandes bandadas sobre Tindaya aberruntan que al día siguiente habrá tormenta en la mar» o «cuando las gaviotas vuelan hacia el campo aberruntan lluvia» [Tindaya es una pequeña localidad en el norte de Fuerteventura, en el interior, a varios kilómetros del mar, por lo que es infrecuente ver un número significativo de estas aves en las inmediaciones. Dicen que las gaviotas se van hacia el interior («el campo») a comer chuchangas (‘caracoles de tierra’) que salen con la humedad de la lluvia].

Asimismo, se pueden deducir algunas diferencias entre el refrán meteorológico y el aberrunto. El aberrunto tiene una estructura gramatical generalmente más extensa, en cuanto que es descriptivo, y no presenta forma rimada, a diferencia del refrán que observa una forma sintética y busca la rima como recurso nemotécnico; el refrán meteorológico goza de mayor difusión y es de dominio general del hablante, mientras que el conocimiento del aberrunto y su difusión son más limitados. A través de ambas figuras se aprecia una suerte de simbiosis animal-hombre que en el caso de las gaviotas se advera por la presencia de estas aves en bandadas que transmiten al hombre una información sobre el tiempo; o cuando se muestran útiles como «indicador» (así se le llama al conjunto de aves marinas, generalmente gaviotas o pardelas) que al sobrevolar los cardumes (‘bancos de pescado’) señalan al pescador la presencia de estos. Asimismo, las «mantadas» (‘bandadas de gaviotas y aves marinas en general’) que sobrevuelan y comen el pescado cuando los pescadores arrastran el chinchorro o lo que sugiere la imagen de las gaviotas en los vertederos en busca de alimento. Afín al dicho comentado, aunque de aplicación en otra realidad geográfica, es el que dice: «Cuando se ve Fuerteventura, lluvia segura» que asevera que cuando en las mañanas claras, desde la vertiente norte/este de Gran Canaria, se alcanza a ver Fuerteventura es señal de que lloverá.