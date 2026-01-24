Mercosur apenas supone el 8% de las importaciones canarias, a pesar de que el volumen de compras a los países que integran este bloque ha aumentado de forma sostenida en los últimos años. En 2024, el Archipiélago importó mercancías procedentes de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay por valor de 371,3 millones de euros, frente a unas importaciones totales que superaron los 4.500 millones, lo que sitúa el peso real del bloque sudamericano muy por debajo del 10%.

Este dato contrasta con la intensidad del debate generado en torno al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, cuyo futuro inmediato sigue siendo incierto. Aunque el pacto fue firmado el pasado fin de semana, el Parlamento Europeo ha decidido frenar su avance y remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe su base jurídica. En Canarias, la preocupación del sector primario se ha trasladado a la calle, con manifestaciones previstas para los días 29 y 31 de enero en distintas islas.

Mercosur es uno de los grandes bloques agroexportadores del mundo. Sin embargo, su peso en el comercio exterior canario sigue siendo limitado si se atiende a los datos, aunque con una tendencia claramente al alza. En 2022, las importaciones desde estos países se situaron en 208 millones de euros; en 2023 crecieron hasta 337 millones, y en 2024 alcanzaron los 371 millones. Aun así, el peso del bloque sudamericano en Canarias es mayor que el que tiene en el conjunto del Estado. En 2024, España importó desde Mercosur mercancías por valor de 11.872 millones de euros, una cifra que no llega al 3% del total de importaciones nacionales, que ascendieron a 436.191 millones de euros.

Dentro del bloque, Brasil es con diferencia el principal proveedor de Canarias. De los 371 millones importados en 2024, alrededor de 325 millones procedieron de este país. A bastante distancia se sitúan Uruguay, con unos 32 millones, Argentina, con cerca de 10 millones, y Paraguay, con apenas 2 millones de euros.

Carne de ave

Por productos, la principal partida corresponde a las carnes, especialmente la carne de ave congelada –pollo entero, por partes o troceado–. Solo en este capítulo, Canarias gastó en 2024 175,5 millones de euros en compras a Mercosur. La segunda gran área de importación no está vinculada a la alimentación, sino al sector industrial. Se trata del capítulo de aeronaves, vehículos espaciales y material asociado, con 110 millones de euros importados desde Brasil. Una cifra directamente relacionada con la compra de aeronaves por parte de Binter, cuya flota incluye modelos de fabricación brasileña.

El café ocupa el tercer lugar entre los productos más importados desde Mercosur, con un gasto de unos 15 millones de euros, fundamentalmente en compras a Brasil. A ello se suman otras partidas alimentarias como cereales –especialmente maíz–, con 2,4 millones de euros, o azúcar, con 2,2 millones en compras a Brasil y cerca de 9,9 millones en el conjunto del bloque. También figuran productos como conservas de fruta, batata o cebollas, aunque con un peso mucho más reducido.

En el ámbito pesquero, Canarias importó en 2024 4,5 millones de euros en pescados, crustáceos y moluscos procedentes de Mercosur. Destaca el caso de Argentina, de donde llegan cada año unas 300 toneladas de camarones y langostinos congelados, además de unas 300 toneladas de merluza congelada.

Con este escenario, la posible entrada en vigor del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur no parece que vaya a modificar de forma sustancial el panorama de las importaciones en Canarias. El Archipiélago ya cuenta con mecanismos propios derivados de su condición de Región Ultraperiférica, que permiten la entrada de numerosos productos en condiciones ventajosas.

Reducciones arancelarias

Uno de los principales instrumentos es el Régimen Específico de Abastecimiento (REA), una ayuda de la UE que facilita la importación de productos agrícolas esenciales mediante exenciones o reducciones arancelarias, con el objetivo de garantizar el suministro. Productos como carne, leche en polvo, mantequilla, huevos, cereales, arroz o aceites ya entran en Canarias bajo este régimen, con independencia de que exista o no un acuerdo con Mercosur.

Según explica el viceconsejero del Sector Primario, Eduardo García, buena parte de la carne que llega a Canarias desde terceros países ya lo hace sin arancel, precisamente por el REA. «El objetivo es asegurar el abastecimiento, pero sin perder la capacidad productiva local», subraya. A ello se suma un régimen fitosanitario específico, recogido en la orden de 12 de marzo de 1987, que limita la entrada de determinados productos vegetales para evitar la introducción de plagas. Frutas como plátanos, aguacates, mangos, papayas o piñas tropicales no pueden importarse a Canarias.

Sí preocupa en las Islas el impacto sobre la producción local y las exportaciones. Desde el Gobierno de Canarias se advierte de que el acuerdo podría introducir nuevos competidores en mercados donde el Archipiélago trata de consolidarse, especialmente en cultivos tropicales. «No se puede competir con países que operan con salarios, exigencias medioambientales y controles sanitarios muy distintos a los europeos», afirma García. El viceconsejero se muestra, además, escéptico con las cláusulas de salvaguarda incluidas en este tipo de acuerdos. «Sobre el papel existen, pero la experiencia demuestra que rara vez se activan a tiempo o con eficacia», advierte