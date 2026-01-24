Trozos de historia

No, no busquen en plataformas. Si quieren escuchar algo del material que lanza Los 80 Pasan Factura no les queda más remedio que comprar el formato físico. Y sí, incluso siguen lanzando CD en plena revuelta del vinilo.

Yotti Delgado es la figura central de Los 80 Pasan Factura, y regresa a estas páginas por una serie de lanzamientos recientes que tienen un denominador común: los discos cuentan con el apoyo de abundante material gráfico. Este sello se especializa en rescatar material extraño e inédito de la música alternativa canaria, en especial de la década que le da nombre. Son ediciones cuidadosas que además siempre intentan aportar elementos de valor que engrandecen los lanzamientos. El primer lanzamiento de este tipo fue el disco que sacaron hace tiempo de Imagen Sagrada. Le preguntamos a Yotti el porqué de esas ediciones: «Estoy saldando deudas históricas que tengo conmigo mismo. Familia Real, Escorbuto Crónico y Domi Delgado son las deudas por las que monté Los 80 Pasan Factura. Una vez que saque estos discos ya creo que estoy en paz y puedo dejar de editar discos y libros». ¿Eso quiere decir que lo deja? No, nos apunta a que tiene material al menos para dos años más. Repasamos sus últimos lanzamientos.

Familia Real. La historia del punk en España tiene una deuda con Canarias. Casi los primeros grupos del género nacieron en las Islas. Familia Real se considera una banda pionera. Yotti lanza en dos vinilos separados las veinte canciones de las primeras maquetas del grupo compuesto por Silver, Domi Delgado, Edui Bercedo y el recientemente fallecido Pistol. Las canciones además se agrupan en un digipack. Y no solo eso, hay material facsímil con carteles, pegatinas y fanzine en un trabajo tan artesanal que ni siquiera tiene versiones en formato digital (no tenemos imágenes para mostrarles). Edición limitadísima de 500 ejemplares.

Familia Real en directo. / Marta Calimano.

Escorbuto Crónico. Otra de las bandas que lanzaron el punk en España. El vinilo contiene doce canciones con las primeras grabaciones del grupo en directo antes del famoso single de Documentación. En el trabajo aún eran el trío compuesto por Zurda, Lisón y El Bola, antes de la entrada de Jordi, El Cuervo y Chiru, que daría cuerpo a la formación más conocida. También contiene fanzine con la historia del grupo, carteles, fotos y pegatinas. Aparte cuenta con versión CD.

Inadaptados. Con este lanzamiento culmina este sello la reedición de los singles que en 1996 lanzó Ruin Records. Ojo, 1996, una época en la que editar en vinilo no era una rareza, era un absurdo. El sello grancanario en su día lanzó además piezas de Soviet Love y King Trash Fandango que ya pasaron por la reedición de L80PF. Son solo 55 ejemplares del original que cuentan con el añadido de un libreto contando la historia de la grabación, una postal y una pegatina del grupo.

El Último Grito del Perenquén. En formato digipack, recoge 21 temas de la única maqueta del grupo, registrada en el año 1988, Los 21 temas del perenquén, más tres temas extra de otra demo. Fue una de las bandas que animó el panorama rockero tinerfeño en el final de los ochenta del pasado siglo.

A pesar de lo que comenta Yotti sobre dejarlo, nos quedan por comentar proyectos como Nocytox, pioneros de la electrónica en Canarias, y lo que está por delante como la «edición definitiva», palabras textuales, del malogrado Domi Delgado, así como un libro y dos CD de Lorenzo Croissier. La música en Canarias tiene una deuda enorme con Yotti.