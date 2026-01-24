¿Vamp es una DJ de…?

Más que definirme como DJ de un estilo concreto, me siento alguien que investiga y construye experiencias a través del sonido. Mi manera de pinchar tiene como una mirada que podría ser arquitectónica: pienso las sesiones como espacios que se recorren, con capas, recorridos, tensiones y pausas.

¿Por qué se hizo DJ?

La música siempre fue una forma de investigación personal. Antes de pinchar, ya pasaba horas escuchando, buscando, leyendo créditos, preguntándome de dónde venía cada sonido. Todo cambió cuando Javi, de La Fábrica, me propuso compartir esa música y pinchar por primera vez en el Rooming Bar, hace casi veinte años.

¿De dónde viene su nombre artístico?

Vamp nace de una fascinación temprana por lo vampírico, por el cine de serie B y por todo ese imaginario oscuro y sensible a la vez. Siempre me atrajeron los murciélagos, los vampiros, lo nocturno entendido no como algo siniestro, sino como algo libre, elegante e incomprendido.

Si le dijeran: ‘Pon lo que quieras y lo que te gusta’, ¿qué pincharía?

Pincharía vinilo. Porque el vinilo fue un descubrimiento fundamental para mí. No solo por el sonido, sino por todo lo que hay alrededor: las portadas, los textos, las historias, los contextos sociales y culturales. Pincharía sonidos bizarros, rarezas, discos encontrados casi por azar.

¿Cuál es la petición más absurda que le han hecho cuando pincha?

Muchas veces me han pedido canciones totalmente ajenas al contexto, como si estuviéramos en universos paralelos. Al principio desconcierta, pero con el tiempo aprendes a tomártelo con humor. Forma parte de la experiencia y del caos maravilloso de pinchar.

Noticias relacionadas

Aparece un genio y le concede un deseo como DJ: pinchar en el festival, club o espacio soñado, ¿cuál diría?

Me encantaría pinchar en un espacio con memoria: una fábrica abandonada, un cine antiguo, un edificio cargado de historia. Lugares donde la arquitectura dialogue con el sonido y la experiencia sea algo más que una sesión.